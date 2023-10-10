دوري المحترفين - بتروجت يتصدر بالعلامة الكاملة.. ومطاردة ثلاثية
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 21:57
كتب : رضا السنباطي
تصدر بتروجت جدول ترتيب دوري المحترفين مع ختام الجولة الثالثة من المسابقة.
واختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين.
وتصدر بتروجت جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.
وتأتي أندية لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود على الترتيب برصيد 7 نقاط.
فيما يتذيل النجوم جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة وحيدة متساويا مع جمهورية شبين ومصر للمقاصة.
وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثالثة من المسابقة:
بتروجيت يتصدر الدوري بـ 9 نقاط
🔴 ترتيب دوري المحترفين بعد 3 جولات pic.twitter.com/VLvgyqLg6E— FilGoal (@FilGoal) October 10, 2023
فيما جاء جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين كالتالي:
إسماعيل بامبا (بتروجت) 3 أهداف
أحمد حسني (دكرنس) 3 أهداف
عبد الرحمن فؤاد بودي (الاتصالات) 3 أهداف
أحمد سالم (لافيينا) هدفين
محمود ممدوح (حرس الحدود) هدفين
رجب مارو (غزل المحلة) هدفين
أكرم عبد ربه (القناة) هدفين
مصطفى سلطان (بتروجت) هدفين
أحمد ممدوح الجوهري (النصر للتعدين) هدفين.