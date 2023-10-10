دوري المحترفين - بتروجت يتصدر بالعلامة الكاملة.. ومطاردة ثلاثية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 21:57

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

تصدر بتروجت جدول ترتيب دوري المحترفين مع ختام الجولة الثالثة من المسابقة.

واختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري المحترفين.

وتصدر بتروجت جدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط جمعهم خلال 3 مباريات.

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وتأتي أندية لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدود على الترتيب برصيد 7 نقاط.

فيما يتذيل النجوم جدول ترتيب المسابقة برصيد نقطة وحيدة متساويا مع جمهورية شبين ومصر للمقاصة.

وجاء ترتيب دوري المحترفين بعد الجولة الثالثة من المسابقة:

فيما جاء جدول ترتيب هدافي دوري المحترفين كالتالي:

إسماعيل بامبا (بتروجت) 3 أهداف

أحمد حسني (دكرنس) 3 أهداف

عبد الرحمن فؤاد بودي (الاتصالات) 3 أهداف

أحمد سالم (لافيينا) هدفين

محمود ممدوح (حرس الحدود) هدفين

رجب مارو (غزل المحلة) هدفين

أكرم عبد ربه (القناة) هدفين

مصطفى سلطان (بتروجت) هدفين

أحمد ممدوح الجوهري (النصر للتعدين) هدفين.

أسوان بتروجت دوري المحترفين
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