دوري المحترفين - التعادل يسيطر على ختام الجولة الثالثة

خيم التعادل على نتيجة مباراتي السكة الحديد أمام راية، ووادي دجلة أمام طنطا.

وأقيمت مباراتي اليوم ضمن ختام الجولة الثالثة من دوري المحترفين.

وتعادل السكة الحديد مع راية بهدفين لكل فريق، بعدما تقدم طه النادي لراية ثم تعادل السكة الحديد بهدف عكسي ثم تقدم راية بهدف ثاني في الدقيقة 80 لأبو بكر سيلا ثم سجل باسم عادل هدف التعادل للسكة من ركلة جزاء.

المباراة توقفت لأكثر من ربع ساعة للاعتراض على احتساب ركلة جزاء للسكة الحديد.

في المقابل تعادل وادي دجلة مع طنطا سلبيا بدون أهداف وتعرض أحمد علي لاعب طنطا للبطاقة الحمراء.

نتائج مباريات اليوم من الجولة الثالثة بدوري المحترفين المصري ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/XKuGSl73uZ — FilGoal (@FilGoal) October 10, 2023

وجاءت نتائج الجولة الثالثة من دوري المحترفين كالتالي:

حرس الحدود 1-0 المصرية للاتصالات

غزل المحلة 2-0 أبو قير للأسمدة

النجوم 0-3 القناة

النصر للتعدين 1-1 مصر للمقاصة

بروكسي 0-1 لافيينا

دكرنس 1-0 أسوان

جمهورية شبين 1-1 مكادي

بتروجت 1-0 بترول أسيوط

السكة الحديد 2 - 2 راية

وادي دجلة 0-0 طنطا.