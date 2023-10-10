مدرب جنوب إفريقيا عن غياب بيرسي تاو وآخرين: لست سعيدا بما يحدث.. الأندية يجب أن تتعاون معنا

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 20:13

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - الأهلي

أبدى هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا انزعاجه من غياب العديد من اللاعبين عن قائمة فريقه المستدعاة للتوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري.

ويستعد منتخب جنوب إفريقيا لملاقاة إي سواتيني وكوت ديفوار الجمعة والثلاثاء المقبلين وديا استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس أمم إفريقيا 2023.

وقال هوجو بروس في مؤتمر صحفي نقله موقع "أي ديسكي تايمز" الجنوب إفريقي: "لسوء الحظ هذا المعسكر ضُرب مجددا بالإصابات، مثل باتوسي أوباس وثابيلو مورينا وثابيلو ماسيكو".

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وأردف "ماسيكو مختلف فهذه هي ثاني مرة نتلقى خبر مفاجئ بشأن إصابته ونجده يلعب".

وواصل مدرب جنوب إفريقيا حديثه "في الشهر الماضي كان هناك إصابة خوليسو موداو والشهر الجاري ماسيكو، أعتقد أننا يجب أن نحظى بتواصل أفضل مع الأندية حتى نعرف حقا مدى إصابة اللاعبين وما إذا كان أي منهم غير مستعد للانضمام إلى المنتخب".

وأكمل هوجو بروس "ثم هناك بيرسي تاو، الأسبوع الماضي كان هناك تواصل بيننا واعتذر عن عدم انضمامه للمنتخب لأسباب عائلية، تفهمت ما يحدث لكن في الناحية الأخرى لست مستمتعا بما يحدث، لقد لعب مع الأهلي".

ويقصد هوجو بروس مشاركة بيرسي تاو في مباراة الأهلي والإسماعيلي الأحد الماضي في الدوري والتي سجل فيها الجنوب إفريقي هدفين.

وأكمل "لذا أعتقد أنه يجب أن تفهم الأندية إنه مثلما تحتاج اللاعبين في فترات هامة جدا فالأمر ذاته ينطبق على المنتخب، فنحن في فترة هامة للغاية ونستعد لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا".

وأتم هوجو بروس حديثه "لذا آمل في المزيد من التعاون من قبل الأندية، فالموقف الحالي يوضح أن هدفنا لم يتحقق وأنه لدينا نفس الفريق تقريبا الذي فاز على المغرب الشهر الماضي وكان يجب أن نبني على هذا لنكون فريقا جيدا لتصفيات كأس العالم وكأس أمم إفريقيا".

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