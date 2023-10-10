بداية رائعة ونهاية حزينة.. أبرز 10 لقطات في مسيرة إدين هازارد

أعلن إدين هازارد لاعب ريال مدريد وتشيلسي السابق اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي في عمر32 عاما.

إدين هازارد النادي : معتزل

على الرغم من اعتزاله بشكل مبكر وحتى مع هبوط مستواه منذ سنوات إلى أن مسيرة هازارد تعد أسطورية قبل انضمامه لريال مدريد.

وخلال مسيرة هازارد فقد مر بالكثير من اللحظات التي لن تنسى.

وجمع لكم FilGoal.com أبرز اللحظات في تاريخ هازارد كلاعب كرة قدم

1- أصغر أفضل لاعب في الدوري الفرنسي

بدأ هازارد مسيرته مع ليل الفرنسي كلاعب من الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول عام 2008.

بعد تصعيده حصد هازارد على جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الفرنسي لمدة موسمين.

في موسم 2010/2011 قاد هازارد ليل للتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا بنفس الموسم للمرة الأولى منذ عام 1946.

في ذلك الموسم حصل هازارد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي في عمر 20 عاما ليكون أصغر لاعب يحصل على الجائزة وهو ما تكرر في الموسم التالي.

2- بدايته مع تشيلسي

في 2012 انضم هازارد لتشيلسي في صفقة كبيرة بعد تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا.

مباراة هازارد الأولى كانت ضد ويجان أثليتك، وفيها تمكن من تقديم أوراق اعتماده كلاعب كبير.

خلال مواجهة ويجان تمكن هازارد من الحصول على ركلة جزاء سجل منها الهدف الأول، كما صنع الهدف الثاني لتشيلسي.

3- هدفه القاتل في سبارتا براج

في موسم انضمامه لتشيلسي خرج الفريق من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ونزل ليلعب بالدوري الأوروبي كأول فريق يحقق ذلك في الموسم التالي للتتويج بدوري الأبطال.

في الدوري الأوروبي وتحديدا في دور الـ 32 كان تشيلسي على وشط الإقصاء أيضا والخروج من المنافسات القارية بشكل كامل.

وفي الدقائق الأخيرة تمكن هازارد من تسجيل هدف قاتل تأهل من خلاله تشيلسي إلى دور الـ 16 وكان بوابة تتويج الفريق باللقب.

4- الهاتريك الأول

في الموسم الأول نجح هازارد في تسجيل 9 أهداف بقميص تشيلسي وزاد العدد في الموسم الثاني وتحت قيادة جوزيه مورينو ووصل خلاله إلى 17 هدفا.

وخلال الموسم نجح هازارد في تسجيل الهاتريك الأول في مسيرته مع الفريق في فوز تشيلسي على بثلاثة أهداف دون مقابل.

5- هدف التتويج

في موسم 2014/2015 حصل هازارد على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي والذي توج فريقه خلاله باللقب بعد غياب خمس سنوات.

هازارد سجل في الدوري بذلك الموسم 14 هدفا وصنع 1 آخرين.

وتوج هازارد مجهوداته طوال الموسم بتسجيل هدف التتويج باللقب في مرمى كريستال بالاس.

6- سجل ليؤكد المعجزة

في موسم 2015/2016 قدم تشيلسي أداء ولا أسوء والأمر ذاته كان في مستوى هازارد والفريق بالكامل.

وعلى الرغم من سوء مستواء إلا أنه قد أسهم في معجزة في الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي.

في الجولات الأخيرة من الدوري سجل هازارد هدف التعادل لتشيلسي ضد توتنام في غريمه في لندن بالدقائق الأخيرة.

هذا الهدف أبعد توتنام عن المنافسة على اللقب والذي توج به ليستر سيتي رسميا بعد تسجيله لتتأكد المعجزة التي انتظرها عشاق كرة القدم على مدار الموسم.

7- 2018هدف تاريخي في ليفربول

في موسم 2018/2019 كان هازارد قد وصل لقمة مستوياته مع تشيلسي على الرغم من عدم وصول الفريق لأعلى مستوياته.

وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية وفي مواجهة تشيلسي ضد ليفربول كانت المباراة تتجه إلى التعادل.

وفي الدقيقة الـ 84 ظهر هازارد وسجل هدفا خرافيا بمجهود فردي بعد مرور من أكثر من لاعب من ليفربول ليتأهل فريقه ويكسر هيبة ملعب أنفيلد الذي حافظ ليفربول على مسيرته خلاله بدون هزيمة لفترة طويلة.

8- كأس عالم أسطوري

وأحد من أفضل المستويات التي قدمها هازارد كانت في كأس العالم 2018 مع منتخب بلجيكا.

وخلال البطولة نجح قائد بلجيكا في الحصول على جائزة أفضل لاعب في المباراة 3 مرات.

وقاد هازارد منتخب بلجيكا للحصول على المركز الثالث لأول مرة في التاريخ ليكون الإنجاز الأكبر في تاريخ بلاده الكروي.

في مباراة ربع النهائي ضد البرازيل نجح هازارد في إكمال 10 مراوغات ناجحة من أًصل 10 ليكون أول لاعب يحقق ذلك الرقم منذ كأس العالم 1966.

9- رحيل مثالي

بعد 7 سنوات مع تشيلسي حان وقت رحيل هازارد عن الفريق والانضمام لفريق أحلامه كما وصفه وهو ريال مدريد.

قدم هازارد في ذلك الموسم الأداء النموذجي لأي لاعب في العالم بتسجيله 21 هدفا وصناعة 17.

النهاية كانت مثالية بشكل كبير، إذ كانت المباراة الأخيرة لهازارد مع تشليسي ضد أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي.

حينها قاد هازارد فريقه للتتويج باللقب بتسجيله هدفين وصناعة آخر في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف ليحسم الدربي القاري.

10- اللحظة الأصعب

في 2019 انضم هازارد لريال مدريد أخيرا وسط تطلعات بوجود أحد أفضل اللاعبين في العالم والذي جاء أخيرا ليعوض رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق قبل عام.

بداية هازارد كانت صعبة وتعرض لإصابة عضلية مع وجود زيانة في وزنه لذلك لم يبدأ الموسم بشكل جيد.

في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كان ريال مدريد على موعد مع مواجهة باريس سان جيرمان وبدأ هازارد المباراة بشكل أساسي.

في المباراة قدم هازارد مباراة جيدة وبدأ الجميع يتعشم في عودته لمستواه إلى أن جاء تدخل توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان وزميله في منتخب بلجيكا والذي أصابه بشكل قوي في كاحله.

إصابة الكاحل أبعدت هازارد لفترة طويلة وبسببها أجرى أكثر من عملية جراحية لمحاولة الوصول لطريقة تجعله يشعر بالراحة من جديد ولكن ذلك الأمر تأخر كثيرا وظلت إصابة الكاحل تؤخر عودة هازارد وتبعده عن الملاعب لفترات فاقت فترات تواجده.

قل مستوى هازارد بسبب الابتعاد كثيرا عن الملاعب ولم يعد اللاعب الموهوب خفيف الحركة الذي اعتاد الجميع على مشاهدته مع تشيلسي ولذلك كانت فترته مع ريال مدريد هي الأسوأ على المستوى الأداء رغم تتويجه بالكثير من البطولات المهمة إلى أن فسخ النادي الإسباني تعاقده معه بنهاية الموسم الماضي ليعلن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي ليكون الختام الأكثر حزنا لمسيرة رائعة.