بوسكا يتنازل عن نصف عقده لصالح إيسترن كومباني

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 - 00:30

كتب : رضا السنباطي

المقاولون العرب- إيسترن كومباني - بوسكا

أعلن نادي إيسترن كومباني تنازل حارس المرمى أحمد عبدالحليم "بوسكا" عن 50% من قيمة عقده بالإضافة إلى جزء من مستحقاته.

وصرح "بوسكا" للمركز الاعلامي للنادي قائلا: "تنازلت عن 50% من قيمة عقدي تقديرًا للظروف المادية الصعبة التي يعانى منها النادى في الوقت الحالي ونعم أعتبر نفسي ابن من أبناء النادي الذين وجب عليهم المساندة".

وأضاف "لعبت لصالح نادي إيسترن كومباني لمدة ثلاث مواسم ولازلت أريد الاستمرار لمواسم اخرى وأشعر انني في بيتي وسط ناس يحبونني كما وعدتني الإدارة بأنني مرحب بي حتى أكتفي من اللعب نهائيًا".

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واختتم "بالفعل تلقيت عروض أخرى ولكني فضلت البقاء في صفوف إيسترن كومباني حيث ان عقدي معهم لازال أعلى عقد عرض علي واتخذت قرارًا ان لم يكن العرض من الدوري الممتاز فلن أرحل عن إيسترن كومباني".

وجاء ذلك بعد جلسة ودية جمعته اليوم مع نصر عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة النادي في حضور مدير الكرة باسم عادل والمدير التنفيذي عصام فضل.

بوسكا إيسترن كومباني
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