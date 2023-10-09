عضو مجلس المصري: مشاركتنا في السوبر ستنجحه.. وأزمة منصور وعيد في طريقها للحل

كشف محمد موسى عضو مجلس إدارة المصري سببب تقديم ناديه بشكوى للمشاركة في كأس السوبر المصري.

وكان المصري قد أعلن عبر FilGoal.com طلبه بالمشاركة في كأس السوبر المصري في نسخته المقبلة.

وقال موسى عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا شكوى للاتحاد المصري لكرة القدم من أجل المشاركة في كأس السوبر المصري كوصيف لكأس الرابطة المصرية ولكن لم يصلنا أي رد على الآن سواء من الاتحاد أو رابطة الأندية".

وتابع "تحركنا حاليا عقب خروج إنبي من كأس مصر لأن في حالة كان وصيف البطولة فإن المشاركة في السوبر سيكون حقه لأن كأس مصر أقدم من كأس الرابطة".

وأضاف "لو أراد اتحاد الكرة إنجاح البطولة يجب أن تتواجد الفرق الجماهيرية، ورأينا في السوبر الماضي بين الأهلي وبيراميدز كانت الجماهير بالكامل تشجع الأهلي والآن النسخة المقبلة ستكون بين فريق جماهيري وثلاثة فرق غير جماهيرية".

وشدد "أزمة أحمد أيمن منصور وأحمد عيد في طريقها للحل وحتى الآن لم يتم التحقيق مع الثنائي من قبل اتحاد الكرة".

وواصل "الزمالك لم يطلب 20 مليون جنيه من أجل حل الأزمة ونحن لسنا مستعيد لأي حلول مادية ومستعدين فقط لرد الأموال التي حصل عليها أحمد أيمن منصور من الزمالك لأن ذلك بند صريح في عقده".

وكان المصري قد نال وصافة كأس الرابطة المصرية 2023، بعد خسارة النهائي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري، بينما يشارك بيراميدز بصفته ثاني الدوري، ويتواجد الأهلي في نهائي كأس مصر بالفعل، بينما ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز.

الزمالك بدوره (ثالث الدوري) يغيب بسبب معاقبته بالحرمان من المشاركة لمدة عام، بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر.

الطرف الثالث هو سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، أما الرابع فهو فيوتشر بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري المصري.

ويقام كأس السوبر لأول مرة في التاريخ بمشاركة 4 فرق.