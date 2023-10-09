المصري يعلن عبر في الجول طلب المشاركة في كأس السوبر بدلا من مودرن فيوتشر

كشف النادي المصري عن تقدمه بخطاب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطالب من خلاله بالمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقال رجب عبد القادر نائب رئيس المصري في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "أرسلنا خطابا إلى اتحاد الكرة، نطلب فيه المشاركة ببطولة السوبر المصري بدلا من فيوتشر".

وأوضح "استندنا في طلبنا إلى بلوغنا نهائي كأس الرابطة المصرية، وبالتالي نرى أنفسنا أحق بالمشاركة عن صاحب المركز الرابع في الدوري".

وكان المصري قد نال وصافة كأس الرابطة المصرية 2023، بعد خسارة النهائي أمام سيراميكا كليوباترا.

ويشارك الأهلي بصفته بطل الدوري، بينما يشارك بيراميدز بصفته ثاني الدوري، ويتواجد الأهلي في نهائي كأس مصر بالفعل، بينما ينتظر الفائز من الزمالك وبيراميدز.

الزمالك بدوره (ثالث الدوري) يغيب بسبب معاقبته بالحرمان من المشاركة لمدة عام، بسبب اعتذاره عن عدم المشاركة في النسخة الماضية من كأس السوبر.

الطرف الثالث هو سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، أما الرابع فهو فيوتشر بصفته صاحب المركز الرابع في الدوري المصري.

ويقام كأس السوبر لأول مرة في التاريخ بمشاركة 4 فرق.