الاسكواش في الأولمبياد؟ نور الشربيني لـ في الجول: يوم حلمنا به جميعا.. أتمنى الفوز بميداليات لـ مصر

أبدت نور الشربيني لاعبة الاسكواش سعادتها بتوصية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028 بضم اللعبة إلى الأولمبياد.

وقالت الشربيني في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الحمد لله. هذا يوم كنا ننتظره ونحلم به جميعا".

وأضافت "سعيدة للغاية بوصولنا إلى هذه المرحلة وأعتقد أننا نستحق التواجد في الأولمبياد".

وأوضحت "اللعب في الأولمبياد والحصول على ميدالية باسم البلاد هو حلم كل رياضي".

وتابعت "أتمنى أن نتمكن من التواجد والمشاركة جميعا بنفس المستوى، وأن نفوز بأكثر من ميدالية إن أمكن ذلك".

واختتمت "أهنئ كل لاعبي الاسكواش في العالم كله عموما ولنا كمصريين خصوصا، وبإذن الله سنتمكن من تحقيق الحلم وحصد ميداليات لمصر".

ماذا حدث؟

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلس 2028 توصيتها بانضمام 5 ألعاب جديدة.

ويحق لكل مدينة منظمة للبطولة التوصية بدخول ألعاب جديدة بشكل استثنائي لتلك النسخة.

وأوصت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 بإضافة الاسكواش والكريكيت والبيسبول ولكروس وكرة القدم العلم.

وسيتم التصويت على الموافقة على انضمام الألعاب الخمسة من عدمه يوم 16 أكتوبر المقبل من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وفي حال إضافة تلك الألعاب ستنضم إلى الـ 28 المتواجدين بثبات.

وتستعد لوس أنجلوس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية للمرة الثالثة في تاريخها بعد عامي 1984 و1932.

وتقام الدورة المقبلة في باريس في شهر يوليو من عام 2024.