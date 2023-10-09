خبر في الجول – تواجد للتحكيم المصري في مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي
الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 18:13
كتب : محمد عبد العظيم
حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حكام مباريات ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.
وعلم FilGoal.com بتواجد أكثر من حكم مصري في مباريات ربع النهائي.
ويتواجد أحمد حسام طه كحكم مساعد لمباراة بترو أتليتكو وماميلودي صن داونز والتي سيقودها الليبي معتز إبراهيم.
ويتواجد محمد عادل كحكم للفيديو في ذهاب مواجهة إنييمبا والوداد المغربي والتي سيقودها التشادي الحاجي ألاو.
كما تم تعيين محمود عاشور ومحمود البنا للتواجد في غرفة الفيديو بمباراة الإياب والتي ستقام في المغرب.
وسيلعب الأهلي في ربع النهائي ضد سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر المقبل مباشرة عقب فترة التوقف الدولي.
وفي نفس الدور سيلعب مازيمبي ضد الترجي التونسي.
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