خبر في الجول - الكشف عن طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي ضد سيمبا في الدوري الإفريقي

استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على طاقم تحكيم مواجهتي الأهلي ضد سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أنه تم تعيين الموريتاني دحان بيده والكونغولي جاك ندالا لمواجهتي الذهاب والإياب على الترتيب.

ويخوض الأهلي لقاء الذهاب في تنزانيا أمام سيمبا يوم 20 أكتوبر الجاري، بينما مباراة الإياب ستكون يوم 24 من الشهر ذاته في القاهرة.

وأدار دحان بيده مواجهتين سابقتين للأهلي في الموسم الماضي بدوري أبطال إفريقيا، وخسر الأحمر في الأولى أمام الهلال السوداني بهدف دون مقابل، بينما نجح في تحقيق الفوز بالثانية أمام الترجي بنفس النتيجة.

أما جاك ندالا فأدار أربع مواجهات سابقة للأهلي، شهدت تعادل وحيد أمام بلاتينوم في دوري أبطال إفريقيا 2020 مقابل ثلاثة انتصارات.

إذ تغلب الأهلي على صنداونز بهدفين دون مقابل في ربع نهائي 2020، والرجاء في مواجهتين الأولى بكأس السوبر الإفريقيا 2021 والأخرى في ربع نهائي نسخة 2022.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة سيمبا أمام الأهلي في الدوري الإفريقي كالآتي:

مباراة الذهاب

حكم ساحة: الموريتاني دحان بيده

مساعد أول: ديمبينانينانا اندرياتايناريفالو

مساعد ثان: جونثان كوفي

حكم رابع: عيسي سي

حكما الفيديو - لحلو بن براهيم - دانييل لاريا

مباراة الإياب

حكم ساحة: جاك ندالا

مساعد أول: جيرسون مارتينيز

مساعد ثان: أرسينو مارينجولا

حكم رابع: ميسي موفوتو

حكما الفيديو: عادل زوراق - حمزة الفارق