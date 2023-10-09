برناردو سيلفا: الخسارة أمام أرسنال انتكاسة

يؤمن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي بأن خسارة فريقه أمام أرسنال مجرد انتكاسة في موسم طويل.

وخسر مانشستر سيتي من أرسنال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال برناردو سيلفا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "الخسارة أمام أرسنال انتكاسة، ولكننا في بدايات الدوري، أمامنا الكثير حتى نهاية الموسم".

وأضاف "لم تكن النتيجة التي نريدها، أمام منافس صعب، دائما ما يكون من الصعب مواجهته".

وتابع الدولي البرتغالي "كانت مباراة صعبة، وأعتقد أننا لم نلعب بشكل سيئ".

وأتم "تخطي هذه اللحظات هو ما يعكس قوة الفريق، سنواصل القتال في كل المباريات".

21 ديسمبر 2015.. تاريخ يرجع إليه آخر فوز حققه أرسنال على حساب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخيرا شهد 8 أكتوبر 2023 نهاية تلك اللعنة، بعد تعادلين و13 هزيمة منهم 12 على التوالي.

هدف البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 86، كتب فصلا جديدا في صراع الفريقين، وفوزا رفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر توتنام.

فيما تجمد رصيد حامل اللقب مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وبذلك يظل أرسنال وتوتنام فقط آخر فريقين بلا هزيمة حتى الآن بعد مرور 8 جولات من الدوري الإنجليزي.

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