تقرير جنوب إفريقي: تاو يعتذر عن عدم الانضمام لقائمة المنتخب

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 15:46

كتب : FilGoal

احتفال بيرسي تاو بهدفه ضد الإسماعيلي

اعتذر بيرسي تاو جناح الأهلي عن عدم الانضمام إلى قائمة منتخب جنوب إفريقيا خلال توقف أكتوبر الجاري.

وكان منتخب جنوب إفريقيا قد أعلن رسميا الأسبوع الماضي، استدعاء بيرسي تاو لخوض مباراتين وديتين.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا مباراتين وديتين أمام كل من إسواتيني وكوت ديفوار يومي 13 و17 أكتوبر الجاري.

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وكشف موقع iol الجنوب إفريقي عن اعتذار بيرسي تاو عن عدم الانضمام إلى المنتخب لأسباب شخصية.

وأشار التقرير إلى أنه ربما تكون تلك الأسباب هي رغبة اللاعب في إدارة ضغط المباريات خوفا من العودة لتكرار إصاباته مرة أخرى.

ونجح بيرسي تاو في تسجيل أربعة أهداف مع الأهلي هذا الموسم خلال مباراتين فقط في الدوري.

كما كشف التقرير عن اقتراب إعلان انضمام مدودوزي مدانتساني لاعب وسط كايزر تشيفز ليحل بدلا من تاو في قائمة منتخب جنوب إفريقيا.

وتحدث بيرسي تاو خلال معسكر سبتمبر الماضي أنه يشعر بتحسن من الناحية البدنية بعد البرنامج الذي تم وضعه له مع الجهاز الفني للأهلي.

كما كشف عن عدم مشاركته في أغلب المباريات بصورة كاملة خوفا من الإصابات.

ويواصل تاو تألقه مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة منذ منتصف الموسم الماضي بعد بداية غير جيدة وقت تعاقده مع الأهلي.

وانضم بيرسي تاو إلى الأهلي قادما من برايتون في صيف 2021.

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