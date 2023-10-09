جوليان ألفاريز يحصد جائزة أفضل لاعبي سيتي في سبتمبر

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 13:38

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - نيوكاسل - خوليان ألفاريز

حصد جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

وتنافس الثلاثي إيدرسون وجوليان ألفاريز وكايل ووكر على جائزة أفضل لاعب في صفوف مانشستر سيتي لشهر سبتمبر الماضي.

وتفوق ألفاريز في التصويت على ووكر وإيدرسون ليفوز بالجائزة.

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وشهد الشهر فوز سيتي في 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ضد فولام ووست هام يونايتد ونوتنجهام فورست، والفوز على رد ستار بلجراد في المباراة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

لكن الشهر انتهى بخسارتين، أمام نيوكاسل يونايتد في كأس رابطة المحترفين وولفرهامبتون في الدوري.

وأعلن سيتي عبر موقعه ترشح الثلاثي كايل ووكر وحارس المرمى إيدرسون والمهاجم جوليان ألفاريز لجائزة لاعب الشهر.

في سبتمبر واصل الثنائي المخضرم إيدرسون وكايل ووكر الظهور في أفضل المستويات.

وشهد شهر سبتمبر ظهور جوليان ألفاريز في أفضل حالاته.

فقد افتتح ألفاريز الشهر بالتسجيل والحصول على ركلة جزاء خلال الفوز 5-1 على فولام.

ثم سجل ألفاريز هدفين لمساعدة السماوي على قلب النتيجة والفوز على رد ستار بلجراد 3-1.

كما أظهر جوليان مرة أخرى براعته في الركلات الثابتة، حيث سجل من ركلة حرة رائعة في الانتصار 3-1 على وست هام.

ثم أحرز الهدف الوحيد لسيتي في الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون.

المهاجم الأرجنتيني يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي سيتي في 2023-2024 بستة أهداف، خلف إيرلينج هالاند صاحب الـ8 أهداف.

مانشستر سيتي كايل ووكر إيدرسون جوليان ألفاريز
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