تقييم صلاح أمام برايتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في تسجيل الثنائية الأولى هذا الموسم، وذلك أمام برايتون لكن فريقه تعادل في النهاية، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في تعادل ليفربول مع مضيفه برايتون بنتيجة 2-2، في لقاء الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برايتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.9 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

فيما كان دومنيك سوبوسلاي صاحب أعلى متوسط تقييم بعد صلاح بـ6.7 درجة من عشرة.

وسجل صلاح 6 في 10 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 315 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 192 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.