منافس الزمالك - مدرب ساجرادا: الأبيض سيتأهل دون عناء.. وزيزو أبرز اللاعبين

أشاد روكي سابيري المدير الفني لفريق ساجرادا الأنجولي بقوة الزمالك عن باقي فرق مجموعته في الكونفدرالية.

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية من الكونفدرالية رفقة أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سالم الليبي.

ويفتتح الزمالك مشواره في المجموعة يوم 26 نوفمبر بمواجهة أبو سالم الليبي في القاهرة.

وقال روكي سابيري عبر قناة الحياة: "أحببت مصر منذ زيارتها لأول مرة، وجدتهم شعبا مضيافا وعاشق لكرة القدم".

"نريد أن ننافس وأن يكون كل لاعب رغبته أن يصبح أفضل وهو ما يجعل المستويات أفضل".

وكشف سابيري "سنواجه الزمالك مجددا وهو أحد الفرق التي أحب مشاهدتها وبالطبع هم مرشحون للفوز ولديهم لاعبون مميزون".

وتابع "لا أعلم الكثير عن الفريق الليبي أو الغيني، واحتاج لمعرفة موقف الزمالك الحالي، فقط شاهدت فوزهم بهدفين مقابل هدف في المباراة الأخيرة".

وأضاف "نريد أن نثبت وجودنا في المجموعة وتقديم أداء مختلف، ونعلم أن الزمالك هو أبرز المرشحين ليس في المجموعة فقط ولكن باللقب ككل".

وواصل مدرب ساجرادا "كنت المدير الفني لفريق ساجرادا خلال مواجهة الزمالك السابقة، ولا أريد الحديث كثيرا عن أبرز أسماء لاعبي الزمالك ولكن الفريق يملك العديد من اللاعبين ولكن هناك لاعب قوي ونجم كبير وهو زيزو".

أما عن أبرز المتنافسين في المجموعة فأجاب روكي "أثق في تأهل الزمالك من المجموعات بالكونفدرالية دون عناء".

واختتم تصريحاته "سننافس مع فريقي ليبيا وغينيا من أجل البطاقة الثانية، لدينا اسم جيد ولكن هذا ليس كافيا وعلينا أن نحارب للتأهل".

وتواجه الزمالك أمام ساجرادا ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا الموسم قبل الماضي.

وحسم التعادل السلبي المواجهتين ذهابا وإيابا.