تشافي: لا أعرف كيف تدخل توريس في إلغاء هدفنا.. ونستحق الفوز

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 - 01:20

كتب : FilGoal

تشافي

اندهش تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة من كيفية إلغاء هدف فريقه الثالث أمام غرناطة.

وتعادل برشلونة أمام غرناطة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني (طالع التفاصيل).

وقال تشافي للصحفيين عقب المباراة: "مرة أخرى قرار للحكم، حسب تقنية الفيديو حدث تداخل من قِبل توريس في اللعبة، لكن لا أعرف كيف تدخل، الأمر ليس واضحا بالنسبة لي".

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وأكمل "نستحق الفوز وسيطرنا على المباراة بشكل كامل وخلقنا العديد من الفرص وكانت كافية لفوزنا، لا يمكننا الخروج إلى الملعب بهذه الطريقة فكان علينا القتال أكثر، لكن دفعنا الثمن، النقطة غير كافية".

وعن براين زاراجوزا قال تشافي: "كنا نعرف أن براين مثل الرصاصة كنا نعرف أن من الصعب إيقافه".

وحصل زاراجوزا على جائزة لاعب المباراة بعد تسجيله هدفين.

وطمأن تشافي الجماهير على جول كوندي ولامين جمال فقال: "إنه بخير لا شيء خطير، لكن جمال طلب الخروج لأنه شعر ببعض الآلام".

وخرج كوندي مصابا بعد ارتطام جافي في ركبته وطلب الخروج مصابا ودخل رونالد أراوخو بدلا منه.

وأنهى حديثه قائلا: "أتقبل استقبال الهدف الثاني من غرناطة، لكن لا يمكن أن أتقبل الهدف الأول، الشيء الإيجابي هو عدم الخسارة حتى بعد التأخر بهدفين وبالرغم من صعوبة الموقف إلا كنا سنحقق المكسب".

بهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ21 في مركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي غرناطة في مركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

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