رغم هدف جمال التاريخي.. برشلونة يسقط بالتعادل ضد غرناطة

تعادل برشلونة ضد غرناطة بهدفين لكل فريق المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وسجل براين زاراجوزا هدفين غرناطة، بينما أحرز لامين جمال وسيرجي روبيرتو ثنائية برشلونة.

اللقاء شهد هدفا تاريخيا، حيث أصبح لامين جمال لاعب برشلونة الشاب أصغر لاعب يسجل في تاريخ الدوري الإسباني بعمر 16 عاما و87 يوما.

بهذا التعادل ارتفع رصيد برشلونة للنقطة الـ21 في مركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يأتي غرناطة في مركز قبل الأخير برصيد ست نقاط.

التشكيل

تشافي يدفع بالثلاثي لامين جمال فيران توريس جواو فيليكس في هجوم برشلونة أمام غرناطة ✅ pic.twitter.com/XP5O0IBIBk — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2023

وصف المباراة

سجل براين زاراجوزا الهدف الأول لغرناطة بعد مرور 16 ثانية فقط في شباك برشلونة، بعد هروبه من دفاع البلوجرانا واستقبال تمريرة لوكاس بويي ومن ثم سدد أرضيا على يمين تير شتيجن.

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🤯🔥 ماذا يحدث هنا؟!!



غرناطة يفاجئ برشلونة بهدف بعد 16 ثانية فقط على انطلاق المباراة



من يتحمل مسؤولية هذا الهدف؟ ✍️🗨️#الدوري_الاسباني | #غرناطة_برشلونة #LaLiga pic.twitter.com/rgptGX8crs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 8, 2023

هدف غرناطة جعل برشلونة يدخل في أجواء المباراة سريعا وحاول تدارك التعادل ففي الدقيقة 16 انفرد جواو فيليكس بظهره بأندري فيريرا حارس غرناطة ولكن الدوران والتسديد لم يكن الأفضل وتصدى لها فيريرا.

وحاول برشلونة تكثيف محاولاته إذ سدد جافي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 ولكن تصدى فيريرا بنجاح.

وفي الدقيقة 28 أضاف براين زاراجوزا الهدف الثاني بعد ما وضعه جيرارد جومباو في وضعية واحد على واحد مع جولي كوندي ليراوغه زاراجوزا مرتين داخل منطقة الجزاء ويسدد بقوة محرزا الهدف الثاني.

تسبب جافي في إصابة جول كوندي إذ ارتطم في ركبة المدافع الفرنسي وطلب التغيير وشارك رونالد أراوخو بدلا منه في الدقيقة 44.

أبى برشلونة أن يخرج من الشوط الأول دون تسجيل، فتمكن لامين جمال من صناعة التاريخ في الدقيقة 45 بتسجيله هدفا جعله أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإسباني يحرز هدفا في سن 16 عاما و87 يوما وقلص الفارق بعد تمريرة من فيليكس جعلته أمام المرمى الخالي وسدد ووسجل.

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وانتهي الشوط الأول بتقدم غرناطة بهدفين مقابل هدف.

الشوط الثاني

أجرى تشافي التبديل الثاني بدخول سيرجي روبيرتو بدلا من فيرمين لوبيز في الدقيقة 61.

دخل برشلونة مسيطرا على الكرة إذ كان سلبيا في بعض الوقت، حتى صنع البلوجرانا أول هجمة خطيرة أهدرها فيران توريس بغرابة داخل منطقة الـ6 ياردات في الدقيقة 68.

تدخل تشافي بإخراج صانع التاريخ لامين جمال ومشاركة أوريول روميو.

حاول تشافي أن يستخدم أراوخو في تشتيت دفاعات غرناطة بطريقة غير متوقعة بجعله ينطلق في عمق دفاع غرناطة، وكاد أن ينجح الأمر في الدقيقة 78 بعد إهدار أراوخو فرصة خطيرة داخل منطقة الجزاء.

أدرك البلوجرانا التعادل في الدقيقة 85 بعد عرضية من جهة اليسار من قبل أليخاندرو بالدي استقبلها البديل روبيرتو وسدد الكرة بقدمه مسجلا التعادل، لكن راجع الحكم الهدف عن طريق تقنية الفيديو ثم أقر بصحة الهدف.

وفي الدقيقة 88 كاد غرناطة أن يصعق برشلونة بهدف ثالث بعد انطلاقة من زاراجوزا وسدد الكرة على يسار شتيجن لكن القائم انقذها وأهدر على زاراجوزا هاتريك.

وألغى الحكم هدفا لبرشلونة في الدقيقة 92 بعد عرضية من جواو كانسيلو إلى فيليكس الذي سجل بالرأس ولكن اعتبر الحكم أن الهدف تسلل بسبب تداخل فيران توريس المتسلل حتى بعد العودة لتقنية حكم الفيديو.

وفاز زاراجوزا بجائزة لاعب المباراة بعد الهدفين الذي سجلهما.