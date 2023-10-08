أحمد نبيل كوكا يعوض إمام عاشور في منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر

أعلن اتحاد الكرة المصري ضم أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي لمعسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري لتعويض إمام عاشور الذي تعرض للإصابة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب.

وتتوجه بعثة منتخب مصر صباح غدا الإثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.

وسينضم كوكا لمنتخب مصر لأول مرة بعدما ساهم في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائيات أولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا في لقاء الإسماعيلي والأهلي وصنع هدفا سجله حسين الشحات.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور لا يعاني من أي كسور، حيث أثبتت الأشعة سلامة قدم اللاعب.

ويعاني عاشور من كدمة قوية بين قصبة الساق والكاحل، وجزع بسيط في الرباط الخارجي للكاحل.