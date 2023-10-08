أحمد نبيل كوكا يعوض إمام عاشور في منتخب مصر أمام زامبيا والجزائر

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 23:58

كتب : أحمد الخولي

أحمد نبيل كوكا - مصر الأولمبي

أعلن اتحاد الكرة المصري ضم أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي لمعسكر منتخب مصر خلال التوقف الدولي لشهر أكتوبر الجاري لتعويض إمام عاشور الذي تعرض للإصابة.

وقرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استبعاد إمام عاشور من معسكر المنتخب بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام الإسماعيلي وذلك بناء على التقرير الطبي للنادي الاهلي بعد التواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبو العلا.

وتقرر استدعاء أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد إصابة إمام عاشور لصفوف المنتخب.

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وتتوجه بعثة منتخب مصر صباح غدا الإثنين للإمارات لخوض وديتين أمام زامبيا و الجزائر يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري والمقرر اقامتهما باستاد هزاع بن زايد.

وسينضم كوكا لمنتخب مصر لأول مرة بعدما ساهم في وصول منتخب مصر الأولمبي لنهائيات أولمبياد باريس 2024.

وشارك كوكا في لقاء الإسماعيلي والأهلي وصنع هدفا سجله حسين الشحات.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور لا يعاني من أي كسور، حيث أثبتت الأشعة سلامة قدم اللاعب.

ويعاني عاشور من كدمة قوية بين قصبة الساق والكاحل، وجزع بسيط في الرباط الخارجي للكاحل.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام

بسبب إصابته بكدمة قوية في المنطقة بين القصبة والكاحل وجزع بسيط في الرباط الخارجي للكاحل

وخرج إمام عاشور مصابا في الدقيقة 30 وهو يبكي، وتم نقله إلى المستشفى أثناء المباراة.

وكان أحمد جاب الله طبيب الأهلي قد صرّح عبر أون تايم سبورتس بأنه من الصعب لحاق عاشور بمعسكر منتخب مصر.

وبذلك جاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – أحمد نبيل "كوكا" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

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