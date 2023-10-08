تحصل على ركلة جزاء وخرج مصابا.. مرموش يشارك في فوز فرانكفورت الثاني محليا

خرج عمر مرموش متأثرا بالإصابة خلال فوز فريقه إينتراخت فرانكفورت على هايدنهايم بنتيجة 2-0 في الجولة السابعة من الدوري الألماني.

وبدأ الدولي المصري أساسيا اللقاء، ثم خرج في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعدما تعرض لإصابة في الفخذ.

وحقق فرانفكورت الفوز الثاني له في الموسم بعد 4 تعادلات وهزيمة في الدوري الألماني.

وتحصل مرموش على ركلة جزاء لصالحه في الدقيقة 30 بعد تعرضه لعرقلة من الحارس أهدرها يسييك نجانكام.

وبعد 9 دقائق سجل السويدي هوجو لارسون هدف التقدم لفرانكفورت.

وفي الشوط الثاني سجل البديل أنسجار كانوف الهدف الثاني بعد 6 دقائق من مشاركته.

ورفع فرانكفورت رصيده لعشر نقاط في المركز الثامن، فيما توقف رصيد هادينهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وتعد تلك الضربة الثالثة لمنتخب مصر قبل بداية التوقف الدولي، فتعرض أيضا أحمد سامي مدافع بيراميدز وإمام عاشور لاعب وسط الأهلي للإصابة أيضا قبل مواجهتي زامبيا والجزائر وديا الأسبوع المقبل.

video:1

وفي نفس الجولة حقق بايرن ميونيخ الفوز على فرايبورج بنتيجة 3-0.

وتقدم البافاري بهدف أول في الدقيقة 12، عندما أرسل كينجسلي كومان من الجهة اليمنى عرضية غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 21 سجل ليروي ساني الهدف الثاني بعد تمريرة ثنائية بينه وبين هاري كين.

وفي الدقيقة 85 سجل كينجسلي كومان الهدف الثالث بعد تسديدة ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك معلنة فوز البافاري.

ويواصل بطل الدوري الألماني ملاحقة باير ليفركوزن وشتوتجارت في صراع الصدارة حيث يحتل بايرن المركز الثالث برصيد 17 نقطة.