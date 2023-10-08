مؤتمر إيهاب جلال: الأهلي يمتلك الخبرة عكسنا.. وهي مباراة نتعلم منها

شدد إيهاب جلال المدير الفني لـ الإسماعيلي أن فارق الخبرة كان في صالح الأهلي.

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-1 في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال جلال في المؤتمر الصحفي: "بعض اللاعبين انتابهم كونهم شباب القلق وقدموا أداء كبيرا، والأداء مبشر أن يحقق الفريق شيء جيد الموسم الحالي".

وأضاف "الشوط الأول كان سجالا وحاول الأهلي الوصول عن طريق حسين وبيرسي على المرمى".

وأكمل "كل الفرص التي حصلنا عليها ضاعت بسبب عدم التوفيق والتسرع، بينما يمتلك لاعبو الأهلي الخبرة في كيفية الفوز بغض النظر عن الأداء".

وأتم "هي مباراة نتعلم منها خاصة اللاعبين الشباب، خسرنا 3 نقاط ونتمنى أن نعوض ذلك مستقبلا، والأداء جيد لكن التوفيق لم يحالفنا".

ويحتل الأهلي المركز الخامس برصيد 6 نقاط وله مباراة مؤجلة ضد سيراميكا كليوباترا.

فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند 3 نقاط متكبدا خسارته الثانية هذا الموسم.

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