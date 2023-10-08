خالد بيبو: أشعة جديدة لـ إمام في القاهرة.. والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا

طمأن خالد بيبو مدير الكرة في النادي الأهلي جماهير الفريق حول إصابة إمام عاشور، وتحدث عن الفترة المقبلة والتي تشهد منافسة الفريق على أكثر من منافسة مختلفة.

وكشف FilGoal.com تفاصيل إصابة إمام عاشور بعد نهاية المباراة مباشرة. (طالع التفاصيل)

وقال خالد بيبو عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "إمام عاشور بحالة جيدة، والتشخيص المبدئي كدمة بسيطة وسيجري أشعة أخرى عقب العودة للقاهرة".

وأضاف "في مشوار الفريق تواجه فرق قوية، والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا، المباراة لم تكن سهلة وسجلنا ثنائية في الشوط الأول سهلت الأمور".

وأكمل "ليس لدينا خسائر في المباراة سوى إصابة إمام عاشور، ونريد أيضا الحفاظ على نظافة شباكنا وعدم استقبال أهداف".

وتابع ردا على المواجهات المقبلة محليا وقاريا قائلا: "أتمنى أن تخدمنا النتائج في الفترة المقبلة، كل من يواجه الأهلي يطمع في تحقيق نتيجة إيجابية ضده".

وأتم "نأمل أن يظل المستوى ثابتا بل ويزيد ونقدم أداءً أفضل، السفر في الفترة المقبلة سيكون كثيرا جدا لكن نحن على قدر المسؤولية".

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وخرج إمام عاشور مصابا في الدقيقة 30 وهو يبكي، وتم نقله إلى المستشفى أثناء المباراة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في الدوري، بعد فوزه على المصري والإسماعيلي، فيما تأجلت مباراة الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا بسبب مشاركته الإفريقية.