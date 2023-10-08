خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه

تلقى الأهلي أنباء سارة بشأن إصابة إمام عاشور لاعب خط الوسط التي تعرض لها خلال مواجهة الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور لا يعاني من أي كسور، حيث أثبتت الأشعة سلامة قدم اللاعب.

ويعاني عاشور من كدمة قوية بين قصبة الساق والكاحل، وجزع بسيط في الرباط الخارجي للكاحل.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب سيغيب لمدة تتراوح بين 7 و10 أيام

بسبب إصابته بكدمة قوية في المنطقة بين القصبة والكاحل وجزع بسيط في الرباط الخارجي للكاحل

وخرج إمام عاشور مصابا في الدقيقة 30 وهو يبكي، وتم نقله إلى المستشفى أثناء المباراة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

في الإطار ذاته قال مصدر من منتخب مصر لـ FilGoal.com: "سنتواصل مع الأهلي وبيراميدز للوقوف على وضع إصابة إمام عاشور وأحمد سامي".

وأوضح "يتوقف على ذلك حسم موقفهما من السفر مع بعثة المنتخب غدا -الإثنين- إلى الإمارات العربية المتحدة".

ورفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في الدوري، بعد فوزه على المصري والإسماعيلي، فيما تأجلت مباراة الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا بسبب مشاركته الإفريقية.