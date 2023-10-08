مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هكذا سنحدد موقف إمام عاشور وسامي من معسكر الإمارات

كشف مصدر من منتخب مصر عن تحرك عاجل إثر إصابة ثنائي قائمة المنتخب، إمام عاشور لاعب وسط الأهلي وأحمد سامي مدافع بيراميدز خلال مباريات الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "سنتواصل مع الأهلي وبيراميدز للوقوف على وضع إصابة إمام عاشور وأحمد سامي".

وأوضح "يتوقف على ذلك حسم موقفهما من السفر مع بعثة المنتخب غدا -الإثنين- إلى الإمارات العربية المتحدة".

وفاز بيراميدز على إنبي بهدف دون رد، بينما فاز الأهلي على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وعلم FilGoal.com أن إمام عاشور تم نقله إلى المستشفى أثناء مباراة الأهلي والإسماعيلي، بعد خروجه مصابا منها في الدقيقة 30.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – ياسر إبراهيم – علي جبر – محمد عبد المنعم – أحمد سامي – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – محمد النني – حمدي فتحي – محمود حمادة – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد – حسين الشحات - مروان حمدي.

ويدخل منتخب مصر معسكرا في أبو ظبي بأكتوبر الجاري ويخوض مباراتين وديتين.

إذ يواجه الفراعنة منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر قبل مواجهة الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة منتخب مصر سبعة لاعبين من فريق الأهلي.