بعد 15 مباراة وقرابة 8 أعوام.. أرسنال يهزم مانشستر سيتي بقذيفة مارتينيلي

21 ديسمبر 2015.. تاريخ يرجع إليه آخر فوز حققه أرسنال على حساب مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخيرا شهد 8 أكتوبر 2023 نهاية تلك اللعنة، بعد تعادلين و13 هزيمة منهم 12 على التوالي.

هدف البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 86، كتب فصلا جديدا في صراع الفريقين، وفوزا رفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر توتنام.

فيما تجمد رصيد حامل اللقب مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.

وبذلك يظل أرسنال وتوتنام فقط آخر فريقين بلا هزيمة حتى الآن بعد انقضاء 8 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خطر خافت

لم تتعدد محاولات الشوط الأول، حيث أخمدت أخطرها في الدقيقة السادسة بعد تسديدة من يوشكو جفارديول أبعدها ديكلان رايس على خط مرمى أرسنال.

وفي الدقيقة 8 سدد جابرييل جيسوس كرة أبعدها جفارديول إلى خارج الملعب.

وحاول جوليان ألفاريز الضغط على حارس المرمى دافيد رايا في الدقيقة 17، واصطدمت به الكرة بالفعل ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 سدد إدوارد نكيتياه كرة خطيرة للجانرز، ولكنها مرت أيضا بجوار القائم.

البديل البرازيلي

حل جابرييل مارتينيلي بدلا من لياندرو تروسار في بداية الشوط الثاني، ومرر ديكلان رايس إليه في الدقيقة 50 ليسدد كرة أمسك بها إيدرسون.

وفي الدقيقة 57 سدد ألفاريز على حدود المنطقة لترتد الكرة من الدفاع.

وسدد مارتن أوديجارد من خارج المنطقة في الدقيقة 63، ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 68 حل الثلاثي جون ستونز وماتيوس نونيز وجيريمي دوكو بدلا من ريكو لويس وماتيو كوفاسيتش وخوليان ألفاريز في صفوف سيتي.

على الجانب الآخر أتى تاكيهيرو تومياسو وكاي هافيرتز وتوماس بارتي بدلا من أوليكساندر زينشنكو وإدوارد نكيتياه وجورجينيو في الدقيقة 75.

وأتى الهدف أخيرا في الدقيقة 87 بتسديدة قوية من مارتينيلي على حدود المنطقة، ارتطمت برأس ناثان أكي وسكنت الشباك على يمين إيدرسون.

الفوز رفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن المتصدر توتنام.

فيما تجمد رصيد حامل اللقب مانشستر سيتي عند 18 نقطة في المركز الثالث.