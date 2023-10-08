كلوب: استخدمت سني لتهدئة دي زيربي.. وهذا رأيي في طرد جروس

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 20:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب وروبيرتو دي زيربي

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن غضب روبيرتو دي زيربي أثناء المباراة بسبب المطالبة بضربة جزاء.

وتعادل ليفربول ضد برايتون بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي (طالع التفاصيل).

وقال كلوب للصحفيين عقب المباراة: "استخدمت سني لتهدئة دي زيربي عندما تحدث مع الحكم الرابع، قال لي شيء ما عن ضربة جزاء لفريقه، لكن لا أملك أي دليل على ما يقوله".

وكان باسكال جروس لاعب برايتون تسبب في ضربة جزاء بعد تدخل على دومينيك سوبوسلاي لاعب ليفربول وسجل منها محمد صلاح هدفا.

وعن هذا الأمر علق كلوب "لم أفكر أمر طرد جروس لأكون صريحا، لكن كانت ضربة جزاء صحيحة.

وعن نتيجة المباراة قال: "لأكون صادقا نتيجة المباراة عادلة، سجلنا هدفين في الشوط الأول، وكان يجب أن نسجل الهدف الثالث، لكن أضعنا العديد من الفرص في وضعية واحد على واحد، حصلنا على نقطة وأشعر على ما يرام".

وعن خطأ ماك أليستر علق "خطأ ماك أليستر؟ عاد لمستواه مرة أخرى خلال المباراة بعد الخطأ الذي فعله، ذلك صعب جدا ضد فريقك السابق".

وأنهى حديثه قائلا: "بشكل عام كان لدينا فرص كثيرة ولكن لم نستغلها، لدينا توقعات كبيرة أن نصلها، سنلعب كرة القدم الخاصة بنا وسنقاتل على كل شيء ورأيت اللاعبين يقاتلون طوال المباراة".

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 17 في المركز الثالث خلف توتنام المتصدر مؤقتا بفارق ثلاث نقاط، كما ارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 16 في المركز السادس.

ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي يورجن كلوب روبيرتو دي زيربي
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