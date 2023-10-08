رغم ثنائية صلاح.. ليفربول يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون

تعادل ليفربول مع برايتون بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل لبرايتون في المباراة كل من سيمون أدينجرا ولويس دانك، بينما محمد صلاح هدفي ليفربول.

الثنائية كانت هي الأولى لصلاح منذ بداية الموسم الحالي ولأول مرة يسجل خارج ملعب أنفيلد في الدوري.

ووصل محمد صلاح لهدفه الـ 144 في الدوري الإنجليزي ليعادل رقم روبن فان بيرسي نجم مانشستر يونايتد وأرسنال السابق.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 17 في المركز الثالث خلف توتنام المتصدر مؤقتا بفارق ثلاث نقاط، كما ارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 16 في المركز السادس.

التشكيل

بدأ هارفي إليوت المباراة بشكل أساسي في وسط ملعب ليفربول بدلا من كورتس جونس.

أرنولد أساسي، ونونيز يقود هجوم ليفربول أمام برايتون 💥#في_إنجلترا pic.twitter.com/eUyJzCLmtS — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2023

أحداث المباراة

تقدم برايتون في الدقيقة الـ 20 بعد خطأ من أليكسيس ماك أليستر استغله سيمون أدينجرا والذي قطع الكرة منه وسددها مباشرة في الشباك.

وتعادل ليفربول عن طريق محمد صلاح الذي استغل تمريرة من داروين نونيز فوتها هارفي إليوت ليسدد صلاح مباشرة في الشباك.

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وحصل دومينيك سوبوسلاي على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 43 ونجح صلاح في تسجيلها ليدون الهدف الثاني.

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Goal!



Just like that Liverpool go 2-1 up before the break.



Mo Salah with a composed finish from the penalty spot. #beINPL #BHALIV pic.twitter.com/stNmvvU63O — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 8, 2023

وتصدى أليسون لانفراد من أدينجرا بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأهدر البديل جرافينبرج فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الـ 55 بعد تمريرة من سوبوسلاي أمام المرمى ولكنه سدد الكرة على العارضة.

وتعادل برايتون في الدقيقة الـ 78 عن طريق لويس دانك الذي استغل عرضية من باسكال جروس ليضع الكرة بقدمه في الشباك.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة ضد إيفرتون في دربي الميرسيسايد يوم 21 أكتوبر عقب فترة التوقف الدولي، بينما سيحل برايتون ضيفا على مانشستر سيتي بنفس اليوم.