التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. وقفة وكابو يقودان هجوم إنبي

يبدأ رمضان صبحي وعبد الله السعيد في تشكيل بيراميدز الأساسي، في المقابل يبدأ رفيق كابو وأحمد أمين "قفة" في تشكيل إنبي.

ويستضيف بيراميدز على استاد الدفاع الجوي ضيفه إنبي في السابعة مساءً.

وجاء تشكيل بيراميدز:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد حمدي – علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي

الوسط: أحمد توفيق – مهند لاشين – عبد الله السعيد

الهجوم: رمضان صبحي – فاخري لاكاي – فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – محمود مرعي – أسامة جلال – كريم حافظ – أحمد فتحي – بلاتي توريه – يوسف أسامة نبيه – دودو الجباس – محمد العربي.

وجاء تشكيل إنبي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

الدفاع: أحمد خليل "كالوشا" – أحمد صبيحة – سيف الخشاب

الوسط: علي فوزي – أحمد العجوز – زياد كمال – مصطفى دويدار

الهجوم: أحمد جمال – أحمد أمين "قفة" – رفيق كابو

وعلى دكة البدلاء: عبد الرحمن سمير - محمد حامد - عبد الرحمن عماد - مصطفى شكشك - مودى ناصر - مروان داوود – على عبد المطلب "أوسكار" - أحمد نادر حواش - محمد حمدى.

ويحتل بيراميدز المركز السادس برصيد 4 نقاط من تعادل مع الزمالك وفوز على البنك الأهلي.

فيما يحتل إنبي المركز الخامس عشر برصيد نقطة وحيدة من خسارة ضد الداخلية وتعادل سلبي مع طلائع الجيش.