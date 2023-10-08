تشكيل أرسنال - ساكا خارج مواجهة مانشستر سيتي.. ونيكيتياه يقود الهجوم

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 17:40

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يغيب بوكايو ساكا عن تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي أرسنال وسيتي على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد البرازيلي جابريل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

أخبار متعلقة:
تشكيل سيتي - لويس يعوض رودري أمام أرسنال.. والثنائي المعتاد في الهجوم إيمانويل بيتي: لا أفهم لماذا يبدأ هافيرتز مباريات أرسنال قائمة إنجلترا - خماسي سيتي ورباعي أرسنال على رأس اختيارات مواجهتي إيطاليا وأستراليا لانس يقلب الطاولة على أرسنال.. وإشبيلية يفرط في الفوز على أيندهوفن

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام صاليبا – جابريل ماجاليس – ألكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: لياندرو تروسارد – إيدي نيكيتياه – جابريل جيسوس

وعلى مقاعد البدلاء: آرون رامسديل – تاكاهيرو تومياسو – ياكوب كيفور – توماس بارتي – إيميل سميث رو – فابيو فييرا – رييس نيلسون – جابريل مارتينيلي – كاي هافريتز.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

ويتصدر توتنام الترتيب برصيد 20 نقطة بعدما انتصر على لوتون تاون.

أرسنال مانشستر سيتي تشكيل أرسنال
نرشح لكم
لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. خطيرة بجوار القائم رغم ثنائية صلاح.. ليفربول يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون تشكيل سيتي - لويس يعوض رودري أمام أرسنال.. والثنائي المعتاد في الهجوم صلاح يعادل فان بيرسي ويساوي برايتون مع مانشستر يونايتد في قائمة ضحاياه انتهت الدوري الإنجليزي - برايتون (2)-(2) ليفربول تشكيل ليفربول - إليوت أساسي.. وصلاح مع نونيز في الهجوم رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام برايتون
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - بيراميدز (0)-(0) إنبي.. بداية المباراة 15 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - غزل المحلة وحرس الحدود يفتتحان الجولة بالفوز ومشاركة الصدارة 20 دقيقة | الدرجة الثانية
مباشر الدوري المصري - الأهلي (0) (0) الإسماعيلي.. ياو أنور يهدر الأول 24 دقيقة | الدوري المصري
لم يفز أحد.. وست هام يتعادل مع نيوكاسل و"الرجل الكوري" يخطف نقطة من أستون فيلا 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (0)-(0) مانشستر سيتي.. خطيرة بجوار القائم 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الإسماعيلي - تغيير وحيد ضد الأهلي.. وياو أنور يقود الهجوم 48 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - رمضان والسعيد أساسيان مع بيراميدز.. وقفة وكابو يقودان هجوم إنبي 54 دقيقة | الدوري المصري
رغم ثنائية صلاح.. ليفربول يفشل في الحفاظ على تقدمه ويتعادل مع برايتون ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر