تشكيل أرسنال - ساكا خارج مواجهة مانشستر سيتي.. ونيكيتياه يقود الهجوم

يغيب بوكايو ساكا عن تشكيل أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

ويلتقي أرسنال وسيتي على ملعب الإمارات في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتواجد البرازيلي جابريل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: بن وايت – ويليام صاليبا – جابريل ماجاليس – ألكسندر زينتشينكو

الوسط: ديكلان رايس – جورجينيو – مارتن أوديجارد

الهجوم: لياندرو تروسارد – إيدي نيكيتياه – جابريل جيسوس

وعلى مقاعد البدلاء: آرون رامسديل – تاكاهيرو تومياسو – ياكوب كيفور – توماس بارتي – إيميل سميث رو – فابيو فييرا – رييس نيلسون – جابريل مارتينيلي – كاي هافريتز.

ويحتل أرسنال المركز الثالث في الترتيب برصيد 17 نقطة، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

ويتصدر توتنام الترتيب برصيد 20 نقطة بعدما انتصر على لوتون تاون.