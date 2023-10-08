تشكيل سيتي - لويس يعوض رودري أمام أرسنال.. والثنائي المعتاد في الهجوم

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 17:36

كتب : FilGoal

هالاند

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال في قمة وختام الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويغيب رودري لاعب وسط الفريق للإيقاف، بينما يتواجد إرلينج هالاند وخوليان ألفاريز في الهجوم.

وجاء تشكيل سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبن دياش - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش - ريكو لويس - برناردو سيلفا

خط الهجوم: فيل فودين - إرلينج هالاند - خوليان ألفاريز

البدلاء: ستيفان أورتيجا مورينو - جون ستونز - مانويل أكانجي - كالفن فيليبس - ماتيوس نونيز - جاك جريليش - جيريمي دوكو - أوسكار بوب

ولا يزال أرسنال واحدا من فريقين لم يتعرضا لأي خسارة في الدوري حتى الآن رفقة توتنام هوتسبر.

ويحتل أرسنال الرابع مؤقتا برصيد 17 نقطة، بينما يتصدر توتنام بـ 20 نقطة.

ويحتل سيتي حامل اللقب المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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