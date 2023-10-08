صلاح يعادل فان بيرسي ويساوي برايتون مع مانشستر يونايتد في قائمة ضحاياه

سجل محمد صلاح هدفين في شباك برايتون خلال مبارات الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبذلك يوقع صلاح على الثنائية الأولى له في هذا الموسم.

ووصل صلاح إلى 144 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، متساويا مع المهاجم الهولندي روبن فان بيرسي نجم أرسنال ومانشستر يونايتد السابق.

ولأول مرة، نجح صلاح في هز الشباك خارج ملعب أنفيلد هذا الموسم.

وصنع داروين نونيز أحد هدفي صلاح، ليصل إلى صناعته الخامسة في الدوري الإنجليزي منذ انتقاله إلى ليفربول قادما من بنفيكا في الموسم الماضي.

وجميع الأهداف الخمسة التي صنعها داروين سجلها محمد صلاح.

وبذلك ساهم صلاح في 14 هدفا خلال 13 مباراة ضد برايتون، مسجلا 8 أهداف وصانعا 6، ليتساوى في صدارة الفرق التي ساهم أمامها صلاح، مشاركة مع مانشستر يونايتد (14 أيضا).

كما بات أكثر من سجل في شباك برايتون من ليفربول، متخطيا كيني دالجليش الذي سجل 6.

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