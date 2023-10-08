منافس الأهلي - شباب بلوزداد يقيل مدربه

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 14:21

كتب : FilGoal

سفين فاندنبروك

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري منافس الأهلي في دوري أبطال إفريقيا إقالة مدربه البلجيكي سفين فاندنبروك يوم الأحد.

وأفاد نادي شباب بلوزداد في بيان: "قام مهدي رابحي رئيس مجلس إدارة شباب بلوزداد صباح الأحد بفسخ عقد المدرب البلجيكي فاندنبروك بالتراضي".

وأضاف "تمت إقالة فاندنبروك من تدريب الفريق بسبب عدم توافق وجهات النظر بين الطرفين".

وكانت المباراة التي خسرها شباب بلوزداد أمام إتحاد خنشلة بنتيجة 2-3 هي الأخيرة للمدرب البلجيكي.

يذكر أن فاندنبروك كان مدربا للوداد المغربي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا التي خسرها أمام الأهلي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

وأسفرت قرعة مرحلة المجموعات لدوري الأبطال موسم 2023-2024 عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة بجوار كل من شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

يفتتح الأهلي مبارياته في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في مصر وينهيه فيها كذلك.

وجاء ترتيب مباريات الأهلي كالتالي:

** ميدياما في مصر

** يانج أفريكانز في تنزانيا

** شباب بلوزداد في مصر

** شباب بلوزداد في الجزائر

** ميدياما في غانا

** يانج أفريكانز في مصر

وتقام المباريات في المواعيد التالية:

الجولة الأولى: 24 و25 نوفمبر

الجولة الثانية: 1 و2 ديسمبر

الجولة الثالثة: 8 و9 ديسمبر

الجولة الرابعة: 19 ديسمبر

الجولة الخامسة: 23 و24 فبراير

الجولة السادسة: 1 و2 مارس

الأهلي شباب بلوزداد سفين فاندنبروك
نرشح لكم
كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة أمم إفريقيا 2023 هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري منافس الزمالك - رئيس ساجرادا: نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل لنهائي الكونفدرالية استعدادا لأمم إفريقيا.. 6 حكام مصريين في دورة كاف مدرب أبو سليم: الزمالك ليس في حالته ولكن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة منافس مودرن فيوتشر - مدرب اتحاد العاصمة: مهمتنا لن تكون سهلة خالد بيبو: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ونركز على مباراة الإسماعيلي المقبلة
أخر الأخبار
جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) غرناطة.. بداية المباراة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: أشعة جديدة لـ إمام في القاهرة.. والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هكذا سنحدد موقف إمام عاشور وسامي من معسكر الإمارات 46 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعزز سيطرته المستمرة 13 عاما أمام الإسماعيلي بثلاثية 51 دقيقة | الدوري المصري
المنيري يكشف تشخيص إصابة أحمد سامي 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر