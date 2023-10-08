كاف يعلن الموعد النهائي لقرعة أمم إفريقيا 2023

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 13:39

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد قرعة بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وأوضح كاف في بيانه يوم الأحد أن مراسم القرعة ستقام يوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت أبيدجان، العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويقع منتخب مصر في التصنيف الأول للقرعة بين 6 فرق من أصل 24 مشاركا في البطولة.

أخبار متعلقة:
رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام برايتون الأهلي ضد الإسماعيلي - الأحمر لاستمرار الهيمنة.. والدراويش لما لم يحدث منذ 13 عاما الاتحاد الآسيوي: إعادة مباراة اتحاد جدة وسبهان الإيراني؟ لا اتفاق حول ذلك إصابة بنزيمة في دربي جدة لن تبعده عن الملاعب

وتقام البطولة بنظام المجموعات في البداية حيث ستقسم الفرق إلى 6 مجموعات، على أن يتأهل 16 فريقا إلى الأدوار الإقصائية، هم الـ 12 أصحاب المركزين الأول والثاني، و4 من أفضل أصحاب المركز الثالث.

موعد القرعة والقنوات الناقلة

تقام القرعة يوم الخميس 12 أكتوبر 2023.

وتُذاع عبر قنوات بي إن سبورتس.

وجاء التصنيف كالتالي:

التصنيف الأول

مصر- كوت ديفوار- السنغال- المغرب- تونس- الجزائر

التصنيف الثاني

نيجيريا- الكاميرون- مالي- بوركينا فاسو- غانا- الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث

جنوب إفريقيا- كاب فيردي- غينيا- زامبيا- غينيا الاستوائية- موريتانيا

التصنيف الرابع

غينيا بيساو- موزمبيق- ناميبيا- أنجولا- جامبيا- تنزانيا

وتقام البطولة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير المقبل إلى الـ11 من شهر فبراير.

ويحمل منتخب السنغال لقب البطولة في النسخة الماضية بالكاميرون، بينما احتل منتخب مصر وصافتها.

ولا يزال منتخب مصر هو الأكثر تتويجا باللقب بـ 7 مرات، يليه منتخب الكاميرون بـ 5 مرات ثم غانا بـ 4 مرات.

أمم إفريقيا كاف أمم إفريقيا 2023
نرشح لكم
منافس الأهلي - شباب بلوزداد يقيل مدربه هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري منافس الزمالك - رئيس ساجرادا: نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل لنهائي الكونفدرالية استعدادا لأمم إفريقيا.. 6 حكام مصريين في دورة كاف مدرب أبو سليم: الزمالك ليس في حالته ولكن موعد قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة منافس مودرن فيوتشر - مدرب اتحاد العاصمة: مهمتنا لن تكون سهلة خالد بيبو: هدفنا التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. ونركز على مباراة الإسماعيلي المقبلة
أخر الأخبار
جوارديولا: الهزيمة من أرسنال مفيدة لنا.. وغياب رودري أثر علينا سلبا 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - برشلونة (0)-(0) غرناطة.. بداية المباراة 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
خالد بيبو: أشعة جديدة لـ إمام في القاهرة.. والإسماعيلي مع الوقت سيصبح فريقا خطيرا 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة إمام عاشور ومدة غيابه 38 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: هكذا سنحدد موقف إمام عاشور وسامي من معسكر الإمارات 46 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي يعزز سيطرته المستمرة 13 عاما أمام الإسماعيلي بثلاثية 51 دقيقة | الدوري المصري
المنيري يكشف تشخيص إصابة أحمد سامي 54 دقيقة | الدوري المصري
بعد 627 يوما.. جرينوود يسجل هدفا في سيلتا فيجو 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر