رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام برايتون

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه برايتون يوم الخميس.

ويحل ليفربول ضيفا على برايتون في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

صلاح قد يصبح الهداف التاريخي لليفربول أمام برايتون لو نجح في التسجيل في المباراة التي تنطلق في الرابعة عصرا.

فهو أكثر من سجل في شباك برايتون مثل الأسطورة كيني دالجليش برصيد 6 أهداف، وسينفرد بالصدارة لو هز شباكهم مرة أخرى.

بشكل عام، لعب صلاح 13 مباراة بقميص ليفربول ضد برايتون، سجل 6 أهداف وصنع 7.

وسجل صلاح 4 في 9 مباريات ظهر فيها هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه السابع مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 314 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 190 هدفا وصنع 83 هدفا.

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وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.