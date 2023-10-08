"الحارس" جيرو: قررت أن أقف في المرمى بسبب طفولتي.. وسأحتفظ بالقميص

علق أوليفييه جيرو على تجربة الحراسة عندما أجبر على ارتداء القفازات ليحل محل مايك ماينيان.

وتمكن ميلان من تحقيق الفوز على جنوى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإيطالي (طالع التفاصيل).

وطرد الحكم ماينيان في الدقيقة 97 بعد تدخل على كاليب إيكوبان في صدره، ليقرر الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بطرد الحارس الفرنسي وإشراك جيرو في مركز حراسة المرمى بعد إجراء ستيفانو بيولي جميع تبديلاته.

أوليفييه جيرو "حارس مرمى الميلان" 🧤🔴⚫️ تصدى لهدف محقق وأنقذ فريقه ✅ شاهد ملخص ظهور المهاجم الفرنسي في مركز حراسة المرمى بعد طرد مايك مانيان 📽️#ميلان #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/P6wjWnXtcq — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وقال جيرو لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "لم أمر بتجربة مثل هذه من قبل، فخور جدا بالفريق وكافحنا حتى النهاية، أنقذت المرمى بشكل جيد وكنت محظوظا أيضا أن الكرة ارتطمت في العارضة".

وتألق جيرو أمام كوني دي فينتر إذ خرج من مرماه لكي يمسك الكرة على مرتين وينقذ ميلان من انفراد.

وأكمل "تقريبا حصلت على نفس أدرينالين في المرمى مثل أن أسجل هدفا، لم أكن متأكدا أن كرة دي فينتر ستكون على مستوى الرأس أم لا، لكن قررت أن من الأفضل الخروج من المرمى".

وأنهى تصريحاته قائلا: "قررت أن أقف في المرمى بدلا من ماينيان لأنني لعبت في هذا المركز عندما كنت طفلا، سآخذ القميص في منزلي وأضعه في إطار".

وانفرد ميلان بالصدارة قبل التوقف الدولي برصيد 21 نقطة مستفيدا من تعثر إنتر بالتعادل مع بولونيا بنتيجة 2-2 عصرا، مبتعدا عن جاره بفارق نقطتين.