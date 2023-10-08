طرد حارسي الفريقين وجيرو بالقفازات.. ميلان ينتصر على جنوى بسيناريو مجنون

الأحد، 08 أكتوبر 2023 - 00:16

كتب : إسلام أحمد

جيرو حارس ميلان

ترك ميلان وجنوى كل شيء للدقائق الأخيرة من أجل تقديم وجبة مثيرة في كرة القدم في لقاء شهد فوز الروسونيري بهدف دون رد لحساب الجولة 8 من الدوري المصري.

وانتصر ميلان بفضل هدف كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87.

وانفرد ميلان بالصدارة قبل التوقف الدولي برصيد 21 نقطة مستفيدا من تعثر إنتر بالتعادل مع بولونيا بنتيجة 2-2 عصرا، مبتعدا عن جاره بفارق نقطتين.

أخبار متعلقة:
تشكيل دوري الأبطال - بن سبعيني يقود دفاع دورتموند.. وجيرو في هجوم ميلان ناتشو: أنا أكثر شخص حزين لطردي ضد جيرونا.. وأنا لست مجرما أو قاتلا رباعية نيوكاسل تُزيد بداية سان جيرمان مع إنريكي سوءا.. وميلان يتعادل سلبيا مع دورتموند بحضور إبراهيموفيتش.. ميلان ينتصر على لاتسيو بثنائية

اللقاء الذي أقيم على ملعب لويجي فيراريس شهد إراحة بوليسيتش وأوليفييه جيرو ورافائيل لياو من بداية اللقاء.

شوط أول انتهى سلبيا ولم يشهد سوى تسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة.

وفي الشوط الثاني ومع ضغط ميلان المستمر سجل الأمريكي بوليسيتش هدف الفوز في الدقيقة 87، بعدما تلقى تمريرة في عمق المنطقة من يونس موسى فتسلم الكرة على صدره وسدد في الشباك.

الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدلا من الضائع بعدما استمر لعدة دقائق للتأكد من صحة الهدف، ومن جاءت كل الإثارة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تدخل مايك ماينيان مع كاليب إيوكبان في التحام هوائي، وسقط الأخير أرضا.

الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو احتسب خطأ لصالح جنوى وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس الفرنسي في الدقيقة +99.

وأصبح جيرو حارس مرمى ميلان بعدما استنفذ جميع تغييراته، وسُددت الركلة الحرة المباشرة وارتطمت بالعارضة ثم شتتها الدفاع لركنية في +101.

نُفذت الركنية وارتكب جوسيب مارتينيز حارس جنوى خطأ طُرد بسببه لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة الثالثة عشر من الوقت بدلا من الضائع.

في الدقيقة التالية انفرد كوني دي فينتر وتألق أمامه جيرو وأمسك بالكرة على مرتين ومن ثم أطلق الحكم صافرته معلنا تحقيق ميلان فوزا عسيرا في لويجي فيراريس.

ميلان أوليفييه جيرو جنوى الدوري الإيطالي
نرشح لكم
"فلسطين حرة".. جماهير سيلتك تساند القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك فوز مثير لـ دورتموند على يونيون برلين.. وهداف الدوري يقود شتوتجارت للصدارة فينيسيوس: هذا مفتاح فوزنا على أوساسونا.. واستمتع باللعب مع بيلينجهام يوفنتوس يفوز في الدربي بهدفين ضد تورينو مؤتمر أنشيلوتي - عن بيلينجهام "الأفضل في العالم".. وكواليس عدم تسديد رودريجو لركلة الجزاء موعد نهائي كأس العالم 2030.. وخريطة الافتتاح ماكتوميناي: التسجيل في الوقت القاتل أفضل لحظة لي في كرة القدم بيلينجهام يواصل التسجيل.. ريال مدريد يسحق أوساسونا برباعية
أخر الأخبار
ميهوب يكشف حقيقة العروض المقدمة لـ عمر كمال عبد الواحد 2 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول - وكيل عمر سيد معوض: هذه تطورات مفاوضات بيتيس.. حظه سيئ وكل أندية مصر تتمناه 9 دقيقة | الدوري المصري
هيثم عرابي: اللعب في الكونفدرالية خطوة كبيرة.. ولم نفعل شيئا بعد في الدوري 14 دقيقة | الدوري المصري
منافس الزمالك - رئيس ساجرادا: نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل لنهائي الكونفدرالية 27 دقيقة | الكرة الإفريقية
طرد حارسي الفريقين وجيرو بالقفازات.. ميلان ينتصر على جنوى بسيناريو مجنون 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
"فلسطين حرة".. جماهير سيلتك تساند القضية الفلسطينية خلال مباراة كيلمارنوك ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
عبد الهادي: سنستقر على طريقة لعب وتشكيل الزمالك بعد فترة التوقف الدولي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر