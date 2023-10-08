طرد حارسي الفريقين وجيرو بالقفازات.. ميلان ينتصر على جنوى بسيناريو مجنون

ترك ميلان وجنوى كل شيء للدقائق الأخيرة من أجل تقديم وجبة مثيرة في كرة القدم في لقاء شهد فوز الروسونيري بهدف دون رد لحساب الجولة 8 من الدوري المصري.

وانتصر ميلان بفضل هدف كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 87.

وانفرد ميلان بالصدارة قبل التوقف الدولي برصيد 21 نقطة مستفيدا من تعثر إنتر بالتعادل مع بولونيا بنتيجة 2-2 عصرا، مبتعدا عن جاره بفارق نقطتين.

اللقاء الذي أقيم على ملعب لويجي فيراريس شهد إراحة بوليسيتش وأوليفييه جيرو ورافائيل لياو من بداية اللقاء.

شوط أول انتهى سلبيا ولم يشهد سوى تسديدة وحيدة بين القائمين والعارضة.

وفي الشوط الثاني ومع ضغط ميلان المستمر سجل الأمريكي بوليسيتش هدف الفوز في الدقيقة 87، بعدما تلقى تمريرة في عمق المنطقة من يونس موسى فتسلم الكرة على صدره وسدد في الشباك.

بوليسيتش يفعلها ✅ النجم الأمريكي يخطف هدفاً حاسماً لميلان في مرمى جنوى بالدقائق الأخيرة ⚽️#جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/1TRcmQlwcw — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

الحكم احتسب 7 دقائق وقت بدلا من الضائع بعدما استمر لعدة دقائق للتأكد من صحة الهدف، ومن جاءت كل الإثارة.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تدخل مايك ماينيان مع كاليب إيوكبان في التحام هوائي، وسقط الأخير أرضا.

الحكم بعد مطالعة تقنية الفيديو احتسب خطأ لصالح جنوى وأشهر البطاقة الحمراء في وجه الحارس الفرنسي في الدقيقة +99.

الإثارة مستمرة في اللحظات الأخيرة.. بطاقة حمراء لمايك مانيان بعد هذا التدخل 🟥#جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/BfQqlHrDRz — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

وأصبح جيرو حارس مرمى ميلان بعدما استنفذ جميع تغييراته، وسُددت الركلة الحرة المباشرة وارتطمت بالعارضة ثم شتتها الدفاع لركنية في +101.

العارضة تتعاطف مع الميلان.. شاهد هذه الفرصة الأخيرة مع تواجد أوليفييه جيرو في حراسة المرمى! حارس المرمى #جنوى_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/cQpbfdU3jU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2023

نُفذت الركنية وارتكب جوسيب مارتينيز حارس جنوى خطأ طُرد بسببه لحصوله على إنذار ثانٍ في الدقيقة الثالثة عشر من الوقت بدلا من الضائع.

في الدقيقة التالية انفرد كوني دي فينتر وتألق أمامه جيرو وأمسك بالكرة على مرتين ومن ثم أطلق الحكم صافرته معلنا تحقيق ميلان فوزا عسيرا في لويجي فيراريس.