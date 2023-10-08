منافس الزمالك - رئيس ساجرادا: نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل لنهائي الكونفدرالية

شدد خوسي مواكالبالو رئيس نادي ساجارادا الأنجولي على أنه يتشارك نفس الأهداف مع الزمالك في الكونفدرالية وهي التأهل من دور المجموعات وتحقيق الفوز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة من الكونفدرالية الإفريقية مع ساجرادا وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.

وقال مواكالبالو عبر أون تايم سبورتس 1: "نادي ساجرادا تأسس من 46 عاما وله تاريخه في كرة القدم، المجموعة ليست سهلة لأنها تضم الزمالك الذي يمتلك الخبرات القارية وحقق ألقابا عديدة من قبل".

وأضاف "لدينا عزيمة لتحقيق نتائج إيجابية ونحترم الزمالك جدا، الفرق تتطور والزمالك يواكب الأمر أيضا".

وأكمل "لم أتابع الفرق خلال السنوات الأخيرة، وما أعلمه أن الزمالك دعم صفوفه بصورة كبيرة ويشارك بهدف الفوز ونحن أيضا لدينا نفس الهدف".

وتابع "في المجموعة الحالية نستهدف الوصول لأبعد مدى ممكن والتأهل للنهائي، الزمالك بالتأكيد فرصه أكبر مقارنة بالفرق الأخرى، الفرق الأخرى تنافس أيضا لكن فرص الزمالك أفضل".

وأتم "أعلم أن الزمالك لديه حارس مرمى جيد وكذلك لاعب منتصف ملعب جيد للغاية لكنني لا اتذكر الأسماء جيدا، الفريق يضم لاعبين يصنعون الفارق وأذكياء".

يعد الزمالك أكثر فريق مصري واجه فرق أنجولية في البطولات الإفريقية برصيد 14 مباراة حقق الفوز في 5 وتعادل في 8 وخسر مرة وحيدة.

وسبق أن التقى الزمالك مع ساجرادا في دوري أبطال إفريقيا 2021-22 وتعادل ذهابا وإيابا بدون أهداف في دور المجموعات وكلاهما ودع المسابقة.