قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 23:31

كتب : أحمد الخولي

رضا سليم - لاعب الأهلي

يتواجد الجناح المغربي رضا سليم في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بعد غياب دام لـ 3 مباريات بسبب الإصابة.

وغاب سليم عن اب عن مواجهتي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وإنبي في نصف نهائي كأس مصر.

ويستضيف استاد برج العرب المواجهة بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتقام المباراة يوم الأحد 8 أكتوبر في تمام السابعة مساء.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - علي معلول - كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - احمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - اليو ديانج - أحمد عبد القادر - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - رضا سليم

خط الهجوم: محمد زعلوك - أنتوني موديست

المستبعدون

يغيب ‏محمود متولي ورامي ربيعة وعمرو السولية وكريم نيدفيد وصلاح محسن للإصابة

فيما يغيب حمزة علاء ومصطفى مخلوف وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمد الضاوي كريستو ومعتز محمد لأسباب فنية

بينما لا يتواجد محمود عبد المنعم كهربا بسبب الإيقاف.

ولعب الأهلي مباراة واحدة في الدوري فاز فيها على المصري بنتيجة 4-0، بينما تأجل لقاء الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا.

وخسر الإسماعيلي المباراة الأولى أمام زد 1-0، بينما فاز على الاتحاد السكندري 3-1 في الجولة الثانية.

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