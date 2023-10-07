قائمة الأهلي - عودة رضا سليم وغياب كهربا أمام الإسماعيلي
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 23:31
كتب : أحمد الخولي
يتواجد الجناح المغربي رضا سليم في قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي بعد غياب دام لـ 3 مباريات بسبب الإصابة.
وغاب سليم عن اب عن مواجهتي سانت جورج الإثيوبي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، وإنبي في نصف نهائي كأس مصر.
ويستضيف استاد برج العرب المواجهة بين الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة من الدوري المصري.
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