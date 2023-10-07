مؤتمر أوسوريو: انتقدوني أنا وليس المترجم.. ومستمر مع الزمالك رغم العرض البرازيلي

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 22:15

كتب : إبراهيم رمضان

خوان كارلوس أوسوريو - الزمالك

رد خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لـ الزمالك على قرار إيقاف عبد الله طارق المترجم الخاص به، وشدد على استمراره مع الأبيض رغم وجود عرض برازيلي.

وانتصر الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وأعلنت الرابطة إيقاف مترجم أوسوريو بعد الجولة الماضي لمدة 4 مباريات وتغريمه بسبب سوء السلوك.

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وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي للقاء: "عبد الله طارق المترجم الخاص بي يتحدث 4 لغات وعمله ترجمة ما أقوله، لا أحد منكم لديه الحق لانتقاده، انتقدوني لأنني من اتحدث وهو فقط يترجم".

وأضاف "لم أتحدث عن الحكام قبل ذلك ولكني لدي اليوم الكثير لأقوله. أتحدث الإنجليزية بشكل جيد ولم أقلل من احترام أي شخص قبل ذلك، على الحكام عدم معاقبة أي فرد من الجهاز المعاون لأن الحديث يكون مني في الأساس".

وأوضح "فيفا يشترط في حكامه الدوليين أن يتحدثوا الإنجليزية، وأنا اتحدث الإنجليزية دائما معهم، وإذا أخطأت ضدهم يجب محاسبتي، وتحدثت اليوم عن ضرورة عدم الضغط على الحكم الرابع مثلما حدث في مباراة أرتا سولار الجيبوتي".

وتطرق للحديث عن اللقاء فنيا قائلا: "أضع الخطة والتشكيل الأمثل بحسب المنافس، وتدربنا الأيام الماضية على ذلك ووضعنا التشكيل الأمثل للقاء، ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي والتي كنت أعرف أننا سنجدها".

وكشف "حصلنا على 6 فرص في الشوط الأول مقابل 2 للخصم، وفي الشوط الثاني حققنا ما نريد. كان عددنا أقل وسجلنا هدفا وعندما تساوى العدد سجلنا الهدف الثاني، ومحمود علاء وحسام عبد المجيد يحتاجون للعب مباريات أكبر خلال الفترة المقبلة".

وأشار "أحب المهاجم الوهمي أكثر من اللعب بشكل مهاجم صريح، عندما لعبنا بنقص عددي فضلنا ترك الكرة للمنافس واللعب على الهدف".

وتابع "سيد عبد الله في مباراة النصر لم يضغط بشكل جيد على اللاعب واستقبلنا هدفا، وهذا لم أنساه، وعليه العمل بشكل أكبر وهو يفعل ذلك".

وأردف "مصطفى شلبي يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني".

وواصل "محمود علاء خرج بين الشوطين بسبب حصوله على بطاقة صفراء لذلك فضلنا عدم المجازفة حال طرده ومع نزول حمزة المثلوثي كان أكثر من رائع لم يشن البنك علينا أي هجمة".

وأكمل "لعبت اليوم بالفريق الأساسي من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط وخلال فترة التوقف الدولي سيكون هناك فرصة لجميع الشباب والناشئين".

وأتم "امتلك عرضا من البرازيل ولكني مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي حتى نهاية عقدي".

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