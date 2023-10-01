إيقاف مترجم الزمالك وعامل ملابس الإسماعيلي.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية

أعلنت رابطة الأندية المصرية عقوبات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وشهدت العقوبات إيقاف كل من عبد الله طارق مترجم الزمالك، وعامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي.

كما تم إيقاف محمد عبد الرازق لاعب بلدية المحلة لمباراة واحدة بسبب الطرد لمنع فرصة محققة خلال مواجهة سموحة.

بينما تم إيقاف أحمد محمد يوسف لاعب إنبي مباراة واحدة بسبب الطرد للحصول على بطاقتين صفراوتين في مواجهة طلائع الجيش.

وجاءت عقوبات الرابطة المصرية للأندية المحترفة للجولة الثانية من مسابقة الدوري كالآتي:

- إيقاف عبد الله طارق مترجم الزمالك أربع مباريات وتغريمه 20 ألف جنيها بسبب السلوك غير الرياضي

- توقيع غرامة مالية على نادي المقاولون العرب قيمتها 20 ألف جنيها بسبب النزول الجماعي للاعبين الاحتياطيين إلى الملعب للاحتفال بالهدف.

- توقيع غرامة مالية على نادي الإسماعيلي قيمتها 20 ألف جنيها بسبب السباب الجماعي.

- إيقاف عامل غرفة خلع الملابس بنادي الإسماعيلي حتى نهاية الدور الأول بسبب ما بدر منه.