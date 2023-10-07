بوكيتينو: الأمور لم تسر بالطريقة التي نستحقها في بداية الموسم.. وعلاقتي جيدة بالملاك

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 20:37

كتب : FilGoal

تشيلسي - بوكيتينو

شدد ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي على علاقته الجيدة مع ملاك النادي على الرغم من النتائج السيئة في بداية الموسم.

وحقق تشيلسي الفوز على بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وقال بوكيتينو شبكة بي بي سي عقب المباراة: "أنا سعيد جدا لأنني اعتقد أن اللاعبين كانوا يستحقون ذلك الفوز ولم نحصل على ما نستحقه منذ بداية الدوري".

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وتابع "هناك العديد من اللاعبين الجدد في الفريق لذا علينا بناء الثقة والتحسن وأن نكون أكثر ثقة في الأمام وتحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمر مهم لهذه المجموعة".

وشدد "سعيد من أجل رحيم ستيرلنج لأنه كان بحاجة للشعور بالشباك، هو لاعب يتمتع بالخبرة ويمكنه تقديم أداء جيد، اليوم حصل على ركلة جزاء وشارك في الهدف الأول وسجل ويمكنه تقديم الكثير من الأشياء للفريق".

وأضاف "كول بالمر لاعب موهوب للغاية ويتمتع بالجودة وفاجئني عندما وصل لأنه جاء في اليوم قبل الأخير من غلق باب القيد، هو يقرأ المواقف بطريقة رائعة ويعرف ما يحتاجه الفريق ويمكنه أن يكون اللاعب الذي يتواصل مع زملائه ويتمتع بشخصية عظيمة رغم صغر سنه".

وأتم "ملاك النادي يتعاملون معي بشكل جيد منذ يومي الأول وعندما وصلت كان هناك بالفعل خطة للموسم ونحن على تواصل جيد، عندما أتيت كان النادي في وضع صعب ومع الوقت والقيام بالأشياء الصحيحة يمكن أن نصبح أكثر استقرارا وحتى عندما لم نحصل على نتائج جيدة كنا واثقين من إمكانية تغيير الأمور".

وارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 11 في المركز الـ 11.

تشيلسي ماوريسيو بوكيتينو الدوري الإنجليزي الممتاز
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