"الفيرجي تايم" من أجل كاثي.. ماكتوميناي يخطف انتصارا مثيرا لـ مانشستر يونايتد أمام برنتفورد

حقق مانشستر يونايتد انتصارا قاتلا على برنتفورد في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي بقلب تأخره في الوقت بدلا من الضائع لفوز بنتيجة 2-1.

سجل ماتياس يانسين هدف تقدم برنتفورد، فيما سجل سكوت ماكتوميناي ثنائية يونايتد في الدقيقتين +93 و+96.

قبل بداية المباراة قدّم جمهور ملعب أولد ترافورد تحية لـ "كاثي فيرجسون" زوجة السير أليكس فيرجسون والتي وافتها المنية أمس.

Old Trafford salutes the life of Cathy Ferguson who sadly passed away earlier this week. #beINPL #MUFC pic.twitter.com/D3Tj7X7Uj1 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 7, 2023

وفي الوقت المُحبب للسير والذي يُعرف بـ "فيرجي تايم" سجل مواطنه سكوت ماكتوميناي ثنائية قادت مانشستر يونايتد لفوز قاتل رابع هذا الموسم.

ولمن لا يعرف "فيرجي تايم" عندما كان ينظر السير أليكس فيرجسون لساعته في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ومن بعدها يحقق الفريق مراده بتسجيل الأهداف وأبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 1999 ضد بايرن ميونيخ.

ورفع يونايتد رصيده لـ 12 نقطة في المركز التاسع.

بينما واصل برنتفورد للمباراة السادسة على التوالي دون فوز بالدوري الإنجليزي وظل في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.

التشكيل

بدأ راسموس هويلوند في الهجوم ومن خلفه ماركوس راشفورد وماسون ماونت وبرونو فيرنانديز.

في المقابل قاد براين مبييومو ويوان ويسا هجوم برينتفورد.

وصف المباراة

حاول مانشستر يونايتد السيطرة على مجريات اللقاء مبكرا ومحاولة تهديد مرمى الخصم لكن دون خطورة.

في الدقيقة 26 وبعد سلسلة أخطاء في الاستحواذ والتمرير بدأت من كاسيميرو ثم تمريرة خاطئة من فيكتور ليندلوف استطاع ماتياس يانسن أن يسجل هدف برنتفورد الأول في اللقاء.

هدف السويدي هو الأول لبرنتفورد في شباك مانشستر على ملعب أولد ترافورد في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وللمرة الثالثة في تاريخه يتأخر مانشستر يونايتد في النتيجة أولا على ملعب أولد ترافورد 4 مباريات بالدوري الإنجليزي متتالية بعد 2014 و2020.

Goal! Brentford pounce on an error by Casimiro, and the ball is turned in by Mathias Jensen. André Onana should have done much better there... #beINPL #MUNBRE pic.twitter.com/uMWmeeVMwu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 7, 2023

في الدقيقة 36 سدد ماركوس راشفورد كرة سهلة جاءت في يد توماس ستراكوشا.

شوط أول لم يشهد أي فرصة محققة للشياطين الحمر لينتهي بتأخرهم بهدف دون رد.

في بداية الشوط الثاني دفع إريك تين هاج بكريستيان إريكسن بدلا من كاسيميرو.

الضغط لم يسفر عن أي جديد في ظل تراجع الخصم.

في الدقيقة 63 شارك أنتني وأليخاندرو جارناتشو بدلا من ماسون ماونت وراشفورد.

وتألق ستراكوشا وأبعد تسديدة برونو فيرنانديز ببراعة في الدقيقة 71.

ورد أونانا بالتألق والتصدي لفرصتين للضيوف ليظل التقدم مستمرا.

ثم دفع المدرب الهولندي في الدقيقة 87 بسكوت ماكتوميناي بدلا من سفيان أمرابط.

سجل يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 89 بهدف عكسي لكن ألغي بداعي وجود تسلل على البديل مارسيال.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع سدد ماكتوميناي كرة قوية على يمين الحارس من داخل منطقة الجزاء أحرز بها هدف التعادل.

وبعد 3 دقائق وبعد تمهيد برأسية من ماجواير أودع ماكتوميناي الكرة برأسية في الشباك كاتبا هدف فوز قاتل ليونايتد في الـ "فيرجي تايم".