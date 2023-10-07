تشيلسي يفوز للمرة الثانية على التوالي.. إصابة قوية في سقوط شيفيلد

سحق تشيلسي مضيفه بيرنلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقدم بيرنلي بهدف ويلسون أودوبيرت بعد تمريرة لايل فوستر في الدقيقة 15.

وبدأت عودة البلوز بهدف عكسي سجله أمين الدخيل في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1-1.

وبين الشوطين حل نيكولاس جاكسون بدلا من أرماندو برويا، وتحصل تشيلسي على ركلة جزاء سجل منها كول بالمر هدف التقدم في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 65 أضاف رحيم سترلينج الهدف الثالث بعد تمريرة من كونور جالاجر، بينما سجل جاكسون الرابع في الدقيقة 75 بعد مراوغة رائعة وإنهاء متقن.

الفوز الثالث لتشيلسي في الموسم الحالي، رفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز الثامن عشر.

وكان هذا الفوز الثاني على التوالي لتشيلسي بعد التغلب على فولام 2-0 في الجولة الماضية.

في الجولة ذاتها تغلب إيفرتون على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف دون رد، سجلهم جيمس جارنر في الدقيقة 8 وجاك هاريسون في الدقيقة 37 وعبد الله دوكوريه في الدقيقة 60.

النتيجة رفعت رصيد إيفرتون إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر بالفوز الثاني لهذا الموسم، فيما تجمد رصيد بورنموث عند 3 نقاط من 3 تعادلات و5 هزائم في المركز التاسع عشر.

وأخيرا فاز فولام على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجلها بوبي ريد في الدقيقة 53 والحارس ويسلي فودرينجهام (هدف عكسي) في الدقيقة 76 وويليان في الدقيقة 92، بينما أتى هدف شيفيلد الوحيد عكسيا أيضا بتوقيع أنتوني روبنسون ظهير فولام.

وشهدت المباراة إصابة قوية للغاية تعرض لها كريس باشام مدافع شيفيلد، ليغادر الملعب في الدقيقة 35 ويحل جاك روبنسون بدلا منه.

النتيجة منحت فولام الفوز الثالث في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.