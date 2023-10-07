انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) (1) برينتفورد.. فوز الشياطين

"الفيرجي تايم" من أجل كاثي.. ماكتوميناي يخطف انتصارا مثيرا لـ مانشستر يونايتد أمام برنتفورد

تشيلسي يفوز للمرة الثانية على التوالي.. إصابة قوية في سقوط شيفيلد