انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) (1) برينتفورد.. فوز الشياطين
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:35
كتب : FilGoal
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انتهت
ق 96: جوزووول من ماكتوميناي
ق 93: جوووول ماكتوميناي
ق 62: خروج راشفورد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 20: جووول أووول.. جانسين يسجل هدف برينتفورد
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