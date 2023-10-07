انتهت الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (2) (1) برينتفورد.. فوز الشياطين

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:35

كتب : FilGoal

كاسيميرو - مانشستر يونايتد

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انتهت

ق 96: جوزووول من ماكتوميناي

ق 93: جوووول ماكتوميناي

ق 62: خروج راشفورد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 20: جووول أووول.. جانسين يسجل هدف برينتفورد

مانشستر يونايتد تشيلسي الدوري الإنجليزي برينتفورد بيرنلي
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