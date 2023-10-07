التشكيل - سترلينج أساسي.. تغيير وحيد في هجوم تشيلسي أمام بيرنلي

أجرى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي تغيير وحيد في تشكيل البلوز أمام يبرنلي.

ويلعب تشيلسي أمام يبرنلي بعد قليل ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وعاد سترلينج لتشكيل تشيلسي الأساسي على حساب ميخالو مودريك الذي شارك أمام فولام بالجولة الماضية.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا - تياجو سيلفا - أكسيل ديساسي - ليفي كولويل

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - أرماندو بروخا - كول بالمر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: بتروفيتش، جيلكريست، ماتسن، أوجوتشوكو، تشوكويميكا، ماتوس، مادويكي، مودريك، جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 8 نقاط، بينما يأتي بيرنلي في المركز 18 برصيد 4 نقاط.