سلة - الاتحاد العربي لـ في الجول: إلغاء مباراة الاتحاد وخدمات البريج بسبب أحداث فلسطين
السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:05
كتب : هاني العوضي
كشف عبد الله شلبي الأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة عن إلغاء مباراة الاتحاد السكندري وخدمات البريج الفلسطيني في البطولة العربية لكرة السلة.
وقال شلبي لـ FilGoal.com: "إلغاء مباراة الاتحاد السكندري وخدمات البريج نظرا للأحداث الجارية في فلسطين واستشهاد أفراد من أسر لاعبي الفريق الفلسطيني".
وبذلك سيتم اعتبار الاتحاد السكندري فائزا بالمباراة بشكل اعتباري.
وتأهل الاتحاد السكندري إلى ربع النهائي بشكل مباشر وسيلتقي مع الفائز من الأهلي والفتح السعودي.
وكان الاتحاد السكندري قد تأهل إلى دور الـ 16 كمتصدر لمجموعته.
وتشن قولت الاحتلال غارات جوية حاليا على قطاع غزة الفلسطيني أدت إلى استشهاد العديد من المدنيين الفلسطنيين.
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