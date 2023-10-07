تشكيل مانشستر يونايتد – خط دفاع بتمركز مختلف.. ماونت جناح أيمن ضد برينتفورد

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 16:01

كتب : FilGoal

كاسيميرو وهاري ماجواير - مانشستر يونايتد وإشبيلية

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد في ثامن جولات الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

ويحتل يونايتد المركز العاشر بتسع نقاط، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ14 بسبع نقاط.

وشهد التشكيل غياب رافائيل فاران لإصابة طفيفة، فيما عاد إليه هاري ماجواير وجوني إيفانز.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد – تشواميني قلب دفاع.. وخوسيلو يبدأ ضد أوساسونا عبد الله السعيد وباسم مرسي.. 24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي توخيل يحسم الجدل حول عودة بواتينج إلى بايرن

ويتواجد ديوجو دالوت كظهير أيسر فيما يتمركز فيكتور ليندلوف في الناحية اليمنى.

ويبدأ ماسون ماونت المباراة كجناح أيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف

في الوسط: كاسيميرو- سفيان أمرابط- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- ماسون ماونت

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برينتفورد
نرشح لكم
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) (1) برينتفورد.. خروج راشفورد التشكيل - سترلينج أساسي.. تغيير وحيد في هجوم تشيلسي أمام بيرنلي نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف مؤتمر تين هاج - عن أزمة مانشستر يونايتد.. وموقف أنتوني وريجيلون مؤتمر أرتيتا عن لجوء جوارديولا للكرات العالية.. وإعادة مباراة توتنام ضد ليفربول مؤتمر جوارديولا: الروح أهم بكثير من التكتيك.. ورودري من أفضل لاعبي الوسط في العالم صلاح ينافس سون وهالاند على جائزة لاعب الشهر من رابطة اللاعبين المحترفين
أخر الأخبار
الثاني في الدوري.. المصري يفوز على الداخلية ويدخل المربع الذهبي 19 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك - ثلاثي في الدفاع ضد البنك الأهلي.. وزيزو يقود الوسط 23 دقيقة | الدوري المصري
عمر سيد معوض يجري جراحة ناجحة.. والأهلي يتلقى عرضا جديدا من ريال بيتيس لضمه 23 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل البنك الأهلي - فيصل يقود ثلاثي الهجوم.. ومدبولي وأبو جبل أساسيان ضد الزمالك 40 دقيقة | الدوري المصري
مباشر كرة يد – الأهلي (16)-(11) جيه إس كيه الكونغولي.. نهائي بطولة إفريقيا ساعة | كرة يد
يد - سيدات الأهلي يخسرن برونزية دوري أبطال إفريقيا ساعة | كرة يد
مباشر الدوري الإسباني – ريال مدريد (1)-(0) أوساسونا.. خوسيلو يهدر الهدف الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (0) (1) برينتفورد.. خروج راشفورد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة الأبطال والكونفدرالية – تعرف على مجموعات الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر 2 قرعة دوري الأبطال – الأهلي ضد شباب بلوزداد.. ومجموعة نارية لـ بيراميدز 3 بسبب أزمة التمثال.. إلغاء مباراة اتحاد جدة أمام سباهان الإيراني وقرار منتظر 4 تصنيف كاف - الزمالك على رأس 16 فريقا لـ مجموعات الكونفدرالية.. ولقاء محتمل مع مودرن فيوتشر