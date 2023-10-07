تشكيل مانشستر يونايتد – خط دفاع بتمركز مختلف.. ماونت جناح أيمن ضد برينتفورد

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد تشكيل فريقه لملاقاة برينتفورد في ثامن جولات الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد.

ويحتل يونايتد المركز العاشر بتسع نقاط، فيما يأتي برينتفورد في المركز الـ14 بسبع نقاط.

وشهد التشكيل غياب رافائيل فاران لإصابة طفيفة، فيما عاد إليه هاري ماجواير وجوني إيفانز.

ويتواجد ديوجو دالوت كظهير أيسر فيما يتمركز فيكتور ليندلوف في الناحية اليمنى.

ويبدأ ماسون ماونت المباراة كجناح أيمن.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أندري أونانا

في الدفاع: ديوجو دالوت- جوني إيفانز- هاري ماجواير- فيكتور ليندلوف

في الوسط: كاسيميرو- سفيان أمرابط- برونو فيرنانديز

في الهجوم: ماركوس راشفورد- راسموس هويلوند- ماسون ماونت