انتهت الدوري المصري - الداخلية (1)-(3) المصري

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 15:45

كتب : FilGoal

عمرو السعداوي مع المصري أمام الداخلية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة الداخلية والمصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

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نهاية المباراة

ق80. جوووول أول للداخلية عن طريق إيهاب سمير بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق65. جوووول ثالث للمصري عن طريق باهر المحمدي برأسية بعد ركلة حرة نفذها إلياس الجلاسي.

ق48. جووووول الثاني للمصري عن طريق مروان حمدي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44. العارضة تمنع الثاني برأسية من مروان حمدي.

ق42. مرور رائع من مروان حمدي الذي سدد كرة أرضية تصدى لها الزنفلي بالقدم.

ق7. جوووول أول للمصري عن طريق ميدو جابر بمتابعة لكرة تصدى لها الحارس محمود الزنفلي من رأسيته.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري الداخلية الدوري المصري
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