التشكيل - أحمد سيد غريب يقود هجوم الداخلية.. وعودة المحمدي لتشكيل المصري

أعلن كل من ميمي عبد الرازق مدرب الداخلية وعلي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الداخلية مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أحمد سيد غريب هجوم الداخلية في مواجهة المصري.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة.

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب – محمد أسامة

ويعود باهر المحمدي لتشكيل المصري بعد إيقافه في المباراة الماضية، كما يبدأ فخر الدين بن يوسف بشكل أساسي للمرة الأولى.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – حسين السيد.

الوسط: سمير فكري - محمود حمادة – إلياس الجلاسي – ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – مروان حمدي.

ويمتلك كلا الفريقين 3 نقاط في رصيديهما بعد أول جولتين من الدوري.