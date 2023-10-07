التشكيل - أحمد سيد غريب يقود هجوم الداخلية.. وعودة المحمدي لتشكيل المصري

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 15:15

كتب : FilGoal

المصري ضد الداخلية

أعلن كل من ميمي عبد الرازق مدرب الداخلية وعلي ماهر مدرب المصري تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الداخلية مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أحمد سيد غريب هجوم الداخلية في مواجهة المصري.

أخبار متعلقة:
عبد الله السعيد وباسم مرسي.. 24 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي توخيل يحسم الجدل حول عودة بواتينج إلى بايرن نيوكاسل يجدد تعاقد برونو جيماريش بي إن سبورتس: المغرب يطلب استضافة نهائي كأس العالم 2030

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمود الزنفلي.

الدفاع: كريم يحيى – محمود صابر - أحمد عماد – إيهاب سمير.

الوسط: محمود عبد العزيز – ألان كيامبادي – محمود حسونة.

الهجوم: أنس شندي – أحمد سيد غريب – محمد أسامة

ويعود باهر المحمدي لتشكيل المصري بعد إيقافه في المباراة الماضية، كما يبدأ فخر الدين بن يوسف بشكل أساسي للمرة الأولى.

وجاء تشكيل المصري بالكامل كالتالي:

الحارس: عصام ثروت.

الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – عمرو موسى – حسين السيد.

الوسط: سمير فكري - محمود حمادة – إلياس الجلاسي – ميدو جابر.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – مروان حمدي.

ويمتلك كلا الفريقين 3 نقاط في رصيديهما بعد أول جولتين من الدوري.

المصري الداخلية الدوري المصري
نرشح لكم
انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة رئيس بلدية المحلة: مبادلة أكيم مقابل سامسون مع الزمالك؟ "خليه قاعد أحسن" خالد جلال: هذه ميزة فاركو.. وحقيقة انتظار الزمالك انتخابات الزمالك - شريف إسلام يرد عبر في الجول على علاقته بمرتضى.. ورفض ضم أفشة وشريف انتخابات الزمالك - "دعم بشكل تام".. أحمد سليمان يصدر بيانا بشأن استبعاد المندوه يوسف حسن يعلن نهاية أزمته مع الزمالك سيراميكا كليوباترا يحصل على الموافقة لخوض مبارياته في استاد السويس عبد الواحد: هناك تحامل كبير من التحكيم ضد الزمالك.. وما فعله عبد المجيد غير مقبول
أخر الأخبار
الدوري الإفريقي - نقل مباراة مازيمبي والترجي إلى ملعب سيمبا والأهلي 4 ساعة | الكرة الإفريقية
حازم إمام: صلاح يفعل الكثير ولا يجب أن يخرج ليقول.. ونتواصل مع سيراليون وجيبوتي للعب في مصر 4 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الزمالك - العتال: فرصي أكبر من هشام نصر.. ولذلك السبب رفضت دخول القائمة الموحدة 4 ساعة | الكرة المصرية
طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول تفاصيل حالة تريزيجيه وعلي جبر بعد مباراة الجزائر 4 ساعة | منتخب مصر
انتخابات الزمالك - عمر هريدي: سنحجز على أموال كهربا إذا لم يسدد الغرامة 4 ساعة | الدوري المصري
رونالدو يسجل ثنائية جديدة في فوز كبير للبرتغال.. وانتصار مهم لـ هولندا على اليونان 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدير المنتخب: مصر لعبت ضد الجزائر بشكل أفضل بعد الطرد.. وصلاح شخص قيادي 4 ساعة | منتخب مصر
تصفيات يورو 2024 – إلغاء مباراة بلجيكا ضد السويد بسبب قتل مشجعين 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - لاعب أرسنال يوافق على تمثيل مصر 2 لاعب زامبيا لـ في الجول: قدمنا مباراة جيدة.. وهذا أفضل لاعب في منتخب مصر 3 قرعة كأس أمم إفريقيا 2023 – مصر ضد غانا.. وقمتان ناريتان في البطولة 4 أمم إفريقيا 2023 - مواعيد وترتيب مباريات منتخب مصر في المجموعات.. الملعب والمدينة المستضيفة