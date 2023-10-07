بوكيتينو عن تقنية الفيديو: أثق في السيارة وليس قائدها.. علينا اتخاذ خطوة للخلف

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 13:56

كتب : FilGoal

تشيلسي - بوكيتينو

قال ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتشيلسي إنه يثق في تقنية الفيديو والهدف منها لكنه طالب بضرورة اتخاذ الحكم قراراته بشكل أكبر دون الاعتماد عليها.

وتحدث بوكيتينو في مؤتمر صحفي قائلا: "أثق في تقنية الفيديو، أثق في تلك السيارة لكن لا أثق في السائق".

وواصل "هذه هي المشكلة، لقد كنت شديد الانتقاد منذ البداية لما يحدث".

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واستدرك "أعتقد أنه قرار جيد استخدام التنكولوجيا لمعرفة إذا كانت الكرة عبرت خط المرمى أو تسلل ثم نتناقش حول الأمر وحول ما إذ كان الحكم يحتاج إلى مشاركة أكبر في صنع القرار".

وأردف "بالنسبة لي يجب أن يكون القول الأخير للحكم، الأمر لا يتعلق بتبسيط الموقف بل بالعودة لإعطاء قوة أكبر للحكم".

وأتم بوكيتينو "أعتقد أن خطوة واحدة إلى الخلف قد تجعل الأمور أسهل وأكثر وضوحا".

جاء ذلك في ظل الجدل المنتشر في الدوري الإنجليزي حاليا عقب إلغاء هدف سجله لويس دياز لليفربول ضد توتنام رغم إثبات أن اللاعب الكولومبي لم يكن متسللا.

وفاز توتنام في النهاية بهدفين لهدف.

تشيلسي بوكيتينو
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