أحمد بلحاج: حزنت لرحيلي عن الزمالك وأتمنى العودة.. وحدث أمر لم أفهمه معه

السبت، 07 أكتوبر 2023 - 11:33

كتب : FilGoal

مران الزمالك

أبدى أحمد بلحاج لاعب الجونة الحالي حزنه للرحيل عن الزمالك عقب نهاية الموسم الجاري بعد انتهاء إعارته من أسوان.

وتحدث أحمد بلحاج لقناة "إم بي سي مصر" اليوم السبت قائلا: "أتيت إلى مصر لأصنع اسما كبيرا لنفسي، حزنت لرحيلي من الزمالك بالطبع وكنت أتمنى الاستمرار".

وبسؤاله هل شعر أنه تعرض للظلم مع الزمالك أجاب "كنت أشعر أنني أريد الحصول على فرصة أكبر من التي حصلت عليها".

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وعن هل تحدث مع الجهاز الفني بسبب عدم مشاركته رد بلحاج "لا أحب الحديث مع المدرب في تلك الأمور، أتدرب جيدا ومن ثم أشارك".

واستدرك "لكنني كنت ألعب كبديل وشاركت كأساسي وسجلت هدفا وبعدها عدت لمقاعد البدلاء ذلك الأمر لم أفهمه".

أما عن جمهور الزمالك فقال: "أحب جماهير الزمالك جدا وكنت أتمنى الاستمرار لكن الأمر لم يكن بيدي".

وبسؤاله هل يتبقى مستحقات له مع الزمالك رد "مازال يتبقى لي بعض المستحقات لدى الزمالك".

أما عن رسالته لجماهير الزمالك فقال: "جمهور الزمالك هو الأفضل في مصر وأقول لهم لا ترمي بكل اللوم على اللاعبين بل هناك ظروف خارجية مؤثرة".

واختتم بلحاج حديثه "حزين لرحيلي عن الزمالك وأتمنى العودة له لأنني لم أقدم معه ما أريده".

الزمالك بلحاج
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